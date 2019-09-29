حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 29 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم الأحد، وفيما يخص برج السرطان قالت:-



مهنيًا: تخوض يومًا ناجحًا من المفاوضات والتسويات لكنك قد تهمل صحّتك وترهق نفسك، احرص على استقرارك.



عاطفيًا: تبدو حساباتك مرضية جدًا، وتقوم بعملية بحث مهمة عن أسباب الوقوع في الغرام، فتطلق فكرة تنال إعجاب الأصدقاء والمقربين منك.



صحيًا: تظهر عوارض الحساسية أو أمراض لا علاج أو دواء لها، لكنها كما تظهر بصورة مفاجئة تختفي كذلك، فلا داعي إلى القلق.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.