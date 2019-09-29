حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 29 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم السبت، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:-



مهنيًا: حان وقت الاجتهاد والكفاح، فبعد هدوء الأيام الفائتة وبعد الركود الذي أثّر بعض الشيء في مصالحك، يأتي وقت العمل وتحمّل المسؤوليات.

عاطفيًا: تسعى لتقريب وجهات النظر وايجاد حلّ أو مخرج لأزمة معيّنة، لن يخذلك الحظّ بل يقف إلى جانبك ولا سيّما في أكثر الأيام حظًا.

صحيًا: حالتك الصحية جيدة بخلاف شعورك بارتفاع درجة حرارتك بعض الأحيان، تعامل مع الأمر بهدوء واستشر طبيبك الخاص.

وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.