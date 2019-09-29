حظك اليوم.. برج الثور الأحد 29 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم الأحد، وفيما يخص برج الثور قالت:-



مهنيًا: لا تحسم أمرًا، حذار تأخيرًا أو مماطلة، قم بأبحاث ودراسات وتحضيرات، وهذا ما أنصحه لك هذا اليوم.

عاطفيًا: تترك قلبك في بلد خارجي، إذا كنت في سفر أو تميل إلى شخص مختلف عنك ثقافيًا أو دينيًا أو انتماء.

صحيًا: تتميز بحياة صحية جيدة نتيجة اتّباعك نظامًا غذائيًا صحيًا، وممارسة الرياضة المختلفة، كذلك تتمتع بقوام ممشوق.

وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.