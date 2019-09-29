حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 29 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم الأحد، وفيما يخص برج الحمل قالت:-



مهنيًا: يتآمر عليك الحظ من خلال أعداء ومنافسين، وتعاني ضغوطًا مختلفة تسبّب لك الأرق والتعب وربّما القطيعة.

عاطفيًا: تعاني عدم تفهم الحبيب أو اهماله لأمرك، وتختلفان على نقاط عديدة تجعلك تسأل نفسك عن القواسم المشتركة التي جمعتكما في البداية.

صحيًا: حاول أن تمارس الرياضة مرتين في الأسبوع حتى لا تتعرض لزيادة في وزنك بسبب إقبالك الكبير على الطعام.

وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.