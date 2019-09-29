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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 29 سبتمبر 2019

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:22 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-

- الحمل:
مهنيًا: يتآمر عليك الحظ من خلال اعداء ومنافسين، وتعاني ضغوطًا مختلفة تسبب لك الأرق والتعب وربما القطيعة.
عاطفيًا: تعاني عدم تفهم الحبيب أو اهماله لأمرك، وتختلفان على نقاط عديدة تجعلك تسأل نفسك عن القواسم المشتركة التي جمعتكما في البداية.
صحيًا: حاول أن تمارس الرياضة مرتين في الأسبوع حتى لا تتعرض لزيادة في وزنك بسبب إقبالك الكبير على الطعام.

-الثور:
مهنيًا: لا تحسم أمرًا، حذار تأخيرًا أو مماطلة، قم بأبحاث ودراسات وتحضيرات، وهذا ما أنصحه لك هذا اليوم.
عاطفيًا: تترك قلبك في بلد خارجي، إذا كنت في سفر أو تميل إلى شخص مختلف عنك ثقافيًا أو دينيًا أو انتماء.
صحيًا: تتميز بحياة صحية جيدة نتيجة اتّباعك نظامًا غذائيًا صحيًا، وممارسة الرياضة المختلفة، كذلك تتمتع بقوام ممشوق.

- الجوزاء:
مهنيًا: حان وقت الاجتهاد والكفاح، فبعد هدوء الأيام الفائتة وبعد الركود الذي أثّر بعض الشيء في مصالحك، يأتي وقت العمل وتحمّل المسؤوليات.
عاطفيًا: تسعى لتقريب وجهات النظر وايجاد حلّ أو مخرج لأزمة معيّنة، لن يخذلك الحظّ بل يقف إلى جانبك ولا سيّما في أكثر الأيام حظًا.
صحيًا: حالتك الصحية جيدة بخلاف شعورك بارتفاع درجة حرارتك بعض الأحيان، تعامل مع الأمر بهدوء واستشر طبيبك الخاص.

-السرطان:
مهنيًا: تخوض يومًا ناجحًا من المفاوضات والتسويات لكنّك قد تهمل صحّتك وترهق نفسك، احرص على استقرارك.
عاطفيًا: تبدو حساباتك مرضية جدًا، وتقوم بعملية بحث مهمة عن أسباب الوقوع في الغرام، فتطلق فكرة تنال إعجاب الأصدقاء والمقربين منك.
صحيًا: تظهر عوارض الحساسية أو أمراض لا علاج أو دواء لها، لكنها كما تظهر بصورة مفاجئة تختفي كذلك، فلا داعي إلى القلق.

-الأسد:
مهنيًا: حركة غير اعتيادية وتقلبات مفاجئة تطال نواحي عديدة من العمل وتتبدل ظروف وأهداف، وتضطر إلى التكيف معها في كل مرة.
عاطفيًا: تتهدد علاقاتك العاطفية المهتزة وتنذر بالفراق، وتعرف نجاحًا في الخطوات القانونية الآيلة إلى طلاق أو فراق يحصل في العائلة.
صحيًا: أنت تضج بالطاقة والحيوية الديناميكية، مما يجعلك مرتاحًا جسديًا وفكريًا، ولكن الأوضاع الصحية متطلبة ومن الضروري الاهتمام بأي نقاط ضعف إذا كنت تعانيها.

-العذراء:
مهنيًا: وسّع دائرة نشاطاتك ثم هدّئ وتيرتك قليلًا، لا بدّ من أن يكون النجاح من نصيبك شرط التحرك ضمن الأصول والمبادئ.
عاطفيًا: بإمكانك وضع حد لتدخلات المتطفلين ومنع المحاولات المشبوهة، احمِ استقرار علاقتك من الخطر وانظر دائمًا إلى إيجابيات شخصية حبيبك.
صحيًا: خيبات الأمل المتلاحقة التي تعرضت لها تترك في نفسيتك ألمًا داخليًا ينعكس سلبًا على وضعك الصحي.

-الميزان:
مهنيًا: ابتعد عن المغامرات والمشاريع الجديدة، تكون الوتيرة هادئة جدًا ومخيبة للآمال، وربما تخسر فرصة أو تسمع تأنيبًا على إهمالك.
عاطفيًا: تكثر الصداقات والاحتفالات وتلبي الدعوات وتخرج عن الروتين الممل، وتتعرف إلى أشخاص نافذين وتقيم علاقات جديدة.
صحيًا: تحاول أن تهتم بصحتك النفسية والجسدية بالابتعاد عن الضغوط والقلق، وتلتزم ممارسة الرياضة، وتحاول أن تتناول الأطعمة الصحية.

-العقرب:
مهنيًا: الخطوط جيّدة للانطلاق والتدقيق والبحث ثم الإنجاز. لا تقف مكتوفًا تراقب الحياة تمرّ امامك، بل قاوم لتنال حقوقك وتحصل على ما هو ملك لك.
عاطفيًا: بعيدًا عن البيت تعيش حالة غير متوقعة قد تكون في مصلحتك، أحد منتقديك السابقين يبدي اهتمامًا بكسب صداقتك.
صحيًا: انتبه إلى وضعك الصحي، فأنت تحب الأكل الدسم ولا تحسب حسابًا للعواقب.

-القوس:
مهنيًا: تتوضّح أمامك الرؤية وتمرّ بيوم مهمّ واعتقد أن الباب مفتوح لتحقيق الأرباح وللتوصل إلى إنجازات كبيرة.
عاطفيًا: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبورًا وموضوعيًّا.
صحيًا: اضطراب في التنفس ناجم عن خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب.

-الجدي:
مهنيًا: تعرف تحديات وتتذمّر من كثرة المسؤوليات، ونظّم وقتك وابدأ بالأولويات ولا تبعثر طاقتك ولا تبحث عن الاختلاف، بل عن التوافق والتلاقي.
عاطفيًا: لا تدع الخلافات الماضية تبرز مجدًا، وعالج الأمور مع الشريك بهدوء وتفاهما على الأولويات.
صحيًا: يغادر المرض ساحتك وينتابك شعور من الفرح يريحك نفسيًا ويخلصك من ترسبات الماضي المزعجة.

-الدلو:
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الوعود الكثيرة، ولكنه يدعوك إلى التصرف بهدوء ومنطق وتعقّل.
عاطفيًا: تشعر بروعة الجوّ ولن تتسرع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوّة بينكما.
صحيًا: تحب الطعام وهذا ما يؤدي بك إلى زيادة في الوزن، فكن حريصًا على صحتك.

-الحوت:
مهنيًا: تبدو متقلبًا ومتململًا، حاول أن تقرّب وجهات النظر بعيدًا عن الصراعات، يفيدك التنويع وعدم التركيز على أمر واحد ولا تضع نفسك في مواقف محرجة.
عاطفيًا: الشريك هو الأقرب إلى قلبك، وهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما، وتضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لكنّ العقبة هو الشريك المعارض بشدة لهذه القرارات.
صحيًا: الجهد الذي تبذله ليس سهلًا، وتكون له انعكاسات سلبية أبرزها الإرهاق الذي يلوح في الأفق، فإذا كنت تشعر بأنك في أحسن حال ولا مشكلة صحية فهذه نعمة نادرة اليوم.

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