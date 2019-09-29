حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 29 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-



- الحمل:

مهنيًا: يتآمر عليك الحظ من خلال اعداء ومنافسين، وتعاني ضغوطًا مختلفة تسبب لك الأرق والتعب وربما القطيعة.

عاطفيًا: تعاني عدم تفهم الحبيب أو اهماله لأمرك، وتختلفان على نقاط عديدة تجعلك تسأل نفسك عن القواسم المشتركة التي جمعتكما في البداية.

صحيًا: حاول أن تمارس الرياضة مرتين في الأسبوع حتى لا تتعرض لزيادة في وزنك بسبب إقبالك الكبير على الطعام.



-الثور:

مهنيًا: لا تحسم أمرًا، حذار تأخيرًا أو مماطلة، قم بأبحاث ودراسات وتحضيرات، وهذا ما أنصحه لك هذا اليوم.

عاطفيًا: تترك قلبك في بلد خارجي، إذا كنت في سفر أو تميل إلى شخص مختلف عنك ثقافيًا أو دينيًا أو انتماء.

صحيًا: تتميز بحياة صحية جيدة نتيجة اتّباعك نظامًا غذائيًا صحيًا، وممارسة الرياضة المختلفة، كذلك تتمتع بقوام ممشوق.



- الجوزاء:

مهنيًا: حان وقت الاجتهاد والكفاح، فبعد هدوء الأيام الفائتة وبعد الركود الذي أثّر بعض الشيء في مصالحك، يأتي وقت العمل وتحمّل المسؤوليات.

عاطفيًا: تسعى لتقريب وجهات النظر وايجاد حلّ أو مخرج لأزمة معيّنة، لن يخذلك الحظّ بل يقف إلى جانبك ولا سيّما في أكثر الأيام حظًا.

صحيًا: حالتك الصحية جيدة بخلاف شعورك بارتفاع درجة حرارتك بعض الأحيان، تعامل مع الأمر بهدوء واستشر طبيبك الخاص.



-السرطان:

مهنيًا: تخوض يومًا ناجحًا من المفاوضات والتسويات لكنّك قد تهمل صحّتك وترهق نفسك، احرص على استقرارك.

عاطفيًا: تبدو حساباتك مرضية جدًا، وتقوم بعملية بحث مهمة عن أسباب الوقوع في الغرام، فتطلق فكرة تنال إعجاب الأصدقاء والمقربين منك.

صحيًا: تظهر عوارض الحساسية أو أمراض لا علاج أو دواء لها، لكنها كما تظهر بصورة مفاجئة تختفي كذلك، فلا داعي إلى القلق.



-الأسد:

مهنيًا: حركة غير اعتيادية وتقلبات مفاجئة تطال نواحي عديدة من العمل وتتبدل ظروف وأهداف، وتضطر إلى التكيف معها في كل مرة.

عاطفيًا: تتهدد علاقاتك العاطفية المهتزة وتنذر بالفراق، وتعرف نجاحًا في الخطوات القانونية الآيلة إلى طلاق أو فراق يحصل في العائلة.

صحيًا: أنت تضج بالطاقة والحيوية الديناميكية، مما يجعلك مرتاحًا جسديًا وفكريًا، ولكن الأوضاع الصحية متطلبة ومن الضروري الاهتمام بأي نقاط ضعف إذا كنت تعانيها.



-العذراء:

مهنيًا: وسّع دائرة نشاطاتك ثم هدّئ وتيرتك قليلًا، لا بدّ من أن يكون النجاح من نصيبك شرط التحرك ضمن الأصول والمبادئ.

عاطفيًا: بإمكانك وضع حد لتدخلات المتطفلين ومنع المحاولات المشبوهة، احمِ استقرار علاقتك من الخطر وانظر دائمًا إلى إيجابيات شخصية حبيبك.

صحيًا: خيبات الأمل المتلاحقة التي تعرضت لها تترك في نفسيتك ألمًا داخليًا ينعكس سلبًا على وضعك الصحي.



-الميزان:

مهنيًا: ابتعد عن المغامرات والمشاريع الجديدة، تكون الوتيرة هادئة جدًا ومخيبة للآمال، وربما تخسر فرصة أو تسمع تأنيبًا على إهمالك.

عاطفيًا: تكثر الصداقات والاحتفالات وتلبي الدعوات وتخرج عن الروتين الممل، وتتعرف إلى أشخاص نافذين وتقيم علاقات جديدة.

صحيًا: تحاول أن تهتم بصحتك النفسية والجسدية بالابتعاد عن الضغوط والقلق، وتلتزم ممارسة الرياضة، وتحاول أن تتناول الأطعمة الصحية.



-العقرب:

مهنيًا: الخطوط جيّدة للانطلاق والتدقيق والبحث ثم الإنجاز. لا تقف مكتوفًا تراقب الحياة تمرّ امامك، بل قاوم لتنال حقوقك وتحصل على ما هو ملك لك.

عاطفيًا: بعيدًا عن البيت تعيش حالة غير متوقعة قد تكون في مصلحتك، أحد منتقديك السابقين يبدي اهتمامًا بكسب صداقتك.

صحيًا: انتبه إلى وضعك الصحي، فأنت تحب الأكل الدسم ولا تحسب حسابًا للعواقب.



-القوس:

مهنيًا: تتوضّح أمامك الرؤية وتمرّ بيوم مهمّ واعتقد أن الباب مفتوح لتحقيق الأرباح وللتوصل إلى إنجازات كبيرة.

عاطفيًا: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبورًا وموضوعيًّا.

صحيًا: اضطراب في التنفس ناجم عن خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب.



-الجدي:

مهنيًا: تعرف تحديات وتتذمّر من كثرة المسؤوليات، ونظّم وقتك وابدأ بالأولويات ولا تبعثر طاقتك ولا تبحث عن الاختلاف، بل عن التوافق والتلاقي.

عاطفيًا: لا تدع الخلافات الماضية تبرز مجدًا، وعالج الأمور مع الشريك بهدوء وتفاهما على الأولويات.

صحيًا: يغادر المرض ساحتك وينتابك شعور من الفرح يريحك نفسيًا ويخلصك من ترسبات الماضي المزعجة.



-الدلو:

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الوعود الكثيرة، ولكنه يدعوك إلى التصرف بهدوء ومنطق وتعقّل.

عاطفيًا: تشعر بروعة الجوّ ولن تتسرع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوّة بينكما.

صحيًا: تحب الطعام وهذا ما يؤدي بك إلى زيادة في الوزن، فكن حريصًا على صحتك.



-الحوت:

مهنيًا: تبدو متقلبًا ومتململًا، حاول أن تقرّب وجهات النظر بعيدًا عن الصراعات، يفيدك التنويع وعدم التركيز على أمر واحد ولا تضع نفسك في مواقف محرجة.

عاطفيًا: الشريك هو الأقرب إلى قلبك، وهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما، وتضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لكنّ العقبة هو الشريك المعارض بشدة لهذه القرارات.

صحيًا: الجهد الذي تبذله ليس سهلًا، وتكون له انعكاسات سلبية أبرزها الإرهاق الذي يلوح في الأفق، فإذا كنت تشعر بأنك في أحسن حال ولا مشكلة صحية فهذه نعمة نادرة اليوم.