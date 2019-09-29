بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين إثر انقلاب سيارة "ميكروباص"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل مركز ملوي.



وتبين من تحريات أجهزة الأمن انقلاب السيارة رقم "228 ل ور" بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ونتج عن ذلك مصرع "شريف أحمد" 37 سنة، سائق السيارة، وإصابة كل من: نفيسة محمد 45 سنة، حسام محمد 19 سنة، زياد محمد 15 سنة، عزت رفعت 27 سنة، محمد أسعد 35 سنة، وجميعهم من أبناء محافظة سوهاج.



تم نقل جميع المصابين للمستشفى العام، والجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق حول الظروف والملابسات، وتحرر محضرا بالحادث، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسيير الحركة بالطريق.