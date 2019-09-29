7 برامج لتأهيل الموظفين المرشحين للمناصب القيادية

يُقدم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مجموعة من البرامج التدريبي إلى شاغلي الوظائف في المستوي السابق للوظائف القيادية والتي يرأس شاغلوها إدارات، أو يشرفون على فرق عمل بالوحدة الإدارية، وتنقسم هذه البرامج إلى برامج الإعداد لشغل الوظائف الإشرافية ومجموعة برامج لتنمية مهارات شاغلي الوظائف الإشرافية، وفيما يلي نستعرض أبرزها:



- برنامج قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لشاغلي الوظائف الإشرافية: ويستهدف تعريف المشاركين بأحكام القانون ولائحته التنفيذية ومشكلات التطبيق، وينفذ على مدار 5 أيام بواقع 20 ساعة تدريبية خلال الفترة بين 24 11 2019 – 30 4 2020، ويتشرط أن يكون المرشح حاصلًا على مؤهل عال، وأن يكون من شاغلي وظائف المستوى الأول.



- برنامج الإعداد لشغل الوظائف الإشرافية: ويهدف إلي تنمية المهارات الإدارية والسلوكية للقيادات الإدارية على مستوى الإدارة الوسطى والإشرافية بالقطاع الحكومي، بما يكفل قيامهم بدورهم القيادي بطريقة أكثر فاعلية من خلال إكسابهم مهارات الاتصال وإدارة الوقت وإدارة فريق العمل، وينفذ البرنامج على مدار 5 أيام بواقع 20 ساعة تدريبية، خلال الفترة بين 29-9-2019 حتى 4-6-2020، بشرط أن يكون المرشح حاصل علي مؤهل عال، وأن يكون من شاغلي إحدى وظائف المستوى الأول.



- برنامج الإبداع والابتكار الحكومي: ويهدف إلى تنمية قدرات المشاركين في مجال التفكير الإبداعي من خلال التعرف على المداخل العلمية والتطبيقات العملية للأفكار والأساليب الإبداعية والابتكارية في الإدارة الحكومية، وينفذ على مدار 3 أيام بواقع 12 ساعة تدريبية، خلال الفترة بين 17 11 2019 – 14 4 2020، ويشترط أن يكون المرشح حاصلًا على مؤهل عال، وأن يكون من شاغلي إحدى وظائف المستوى الأول.



- برنامج تطوير الخدمات الحكومية: يستهدف تنمية معارف ومهارات مديري ومسئولي الوحدات الخدمية بما يمكنهم من تطوير أداء الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين، وينفذ البرنامج على مدار 5 أيام بواقع 20 ساعة تدريبية، خلال الفترة بين 27 10 2019 – 4 6 2020، ويشترط أن يكون المرشح حاصلًا على مؤهل عال، وأن يكون من شاغلي وظائف المستوى الأول.



- برنامج متابعة وتقييم أداء الخدمات الحكومية: والذي يهدف إلى تزويد العاملين بالمهارات التي تمكنهم من تقييم أداء مؤسساتهم، والتعرف على جوانب القصور في أداء العاملين والأداء الكلي للمؤسسة، وصياغة مؤشرات الأداء غير المالية لتقييم الأداء المؤسسي، وينفذ البرنامج علي مدار 3 أيام بواقع 12 ساعة تدريبية، خلال الفترة بين 29 9 2019 – 21 42 020، وأن يكون المرشح حاصلًا على مؤهل عال، وأن يكون من شاغلي إحدى وظائف المستوى الأول.



- برنامج تسويق الخدمات الحكومية: والذي يهدف إلى تنمية معلومات المشاركين بكيفية تطوير خطط تسويقية للخدمات والتعاملات الحكومية ومعايير جودة الخدمة الحكومية المقدمة، وينفذ البرنامج علي مدار 3 أيام بواقع 12 ساعة تدريبية، خلال الفترة 1 12 2019- 4 2 2020، ويشترط أن يكون المرشح حاصلًا على مؤهل عال، وأن يكون من شاغلي وظائف المستوى الأول.



- برنامج تنمية مهارات التعامل مع الإعلام: وتنمية مهارات وقدرات المشاركين في صياغة صورة ذهنية إيجابية عن المؤسسة لدى الرأي العام، وينفذ البرنامج لمدة 3 أيام بواقع 12 ساعة تدريبية خلال الفترة بين 29 9 2019 – 7 4 2020، ويشترط أن يكون المرشح حاصلًا على مؤهل عال، وأن يكون المرشح من شاغلي إحدى وظائف المستوى الأول.

