اليوم.. التعليم تطلق حملة "أولادنا" لحماية الأطفال من العنف

فى خطوة جديدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعمل وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، على تدشين حملة جديدة بعنوان "أولادنا".



وتقوم الوزارة اليوم الأحد بعمل المؤتمر الصحفي لإطلاق حملة "أولادنا" الوطنية لحماية الأطفال من العنف، وذلك اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2019 في تمام الساعة (الثانية) 2 ظهرًا بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة بقاعة الاجتماعات الرئيسية.



فى سياق منفصل نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، اليوم، مؤتمر "تأثير التعليم الياباني على بناء شخصية الأطفال" بالتعاون مع كلية التربية جامعة عين شمس، بهدف التعريف بطريقة التدريس الجديدة في المدارس اليابانية المصرية.



من جانبه، أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ضرورة التعاون بين كليات التربية من أجل تدريب المعلمين وترسيخ مبدأ التوكاتسو، موضحًا أن بناء شخصية الطفل هي النبتة الحقيقية لخلق جيل مواكب لسوق العمل والعصف الذهني والرقمي وسرعة التطور التكنولوجي، كما أكد علي الاستمرار في تدريب المعلمين بالتوازي مع أولياء الأمور، وذلك لخدمة الطالب والحصول على الثمرة الصالحة للإبداع والتميز وتحقيق الذات.