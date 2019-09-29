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مصر

17 ديسمبر.. "إعلام الجامعة الحديثة" تستضيف المؤتمر العلمى الرابع

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:37 ص
ألفت كامل رئيس الجامعة
ألفت كامل رئيس الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات
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تحت رعاية كل من ألفت كامل رئيس الجامعة الحديثة للتكنولوچيا والمعلومات، وسامي الشريف عميد كلية الإعلام، والسيد بهنسي وكيل الكلية، تعقد كلية الإعلام مؤتمرها العلمي الرابع تحت عنوان "الإعلام بين التعصب وقبول الآخر"، وذلك في الفترة من 17 و18 ديسمبر 2018.

ويعمل المؤتمر، الذي تشمل هيئته الإدارية كل من سامي الشريف عميد كلية الإعلام رئيس المؤتمر، والسيد بهنسي وكيل كلية الإعلام أمين عام المؤتمر.

وتشمل محاور المؤتمر، التعصب وقبول الآخر في وسائل الإعلام التقليدية والجديدة، الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وقضايا التعصب وقبول الآخر.

يتم قبول الأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية، ويتم تقديم الملخصات في حدود "صفحتين" تتضمن العنوان ووصفًا مختصرًا للموضوع والإجراءات المنهجية المتبعة، وذلك في موعد غايته 8 سبتمبر2019 وتسلم الأبحاث كاملة في موعد غايته 21 نوفمبر 2019.

وتتلقى الكلية البحوث وأوراق العمل المقدمة من الباحثين المصريين والعرب الراغبين بالمشاركة في إطار محاور المؤتمر.

ولذلك تتشرف الجامعة وكلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوچيا والمعلومات، بدعوة المشاركين والدكاترة والمتسابقين على أفضل موضوع مقدم، لإثراء المؤتمر بأبحاث علمية متميزة، وإليكم محاور المؤتمر ومواعيد تلقي الملخصات والأبحاث.

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