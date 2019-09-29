ضبط 1775 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا بالتنسيق والتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة من ضبط عددًا من الهاربين من أحكام قضائية مختلفة.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح مباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق والتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة في ضبط 1775 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية مختلفة من بينها أحكام جنائية وأخرى أحكام حبس جزئي ومستأنف.



تم التحفظ علي المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهم وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.