الإحصاء: 5 أسواق أوروبية تتنافس على العمالة المصرية
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:55 ص
أميرة ممدوحطباعة
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيطاليا جاءت في صدارة تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالدول الأوروبية، بنسبة 86.3%، بعدد 17.4 ألف تصريح خلال عام 2018.
وأضاف جهاز الإحصاء، أن اليونان احتلت المرتبة الثانية بين الدول الأوروبية من حيث عدد تصاريح العمل الممنوحة لمصريين، بنسبة 8.4% بعدد 1688 تصريح، يليها المملكة المتحدة بنسبة 1.1% بعدد 225 تصريحا.
وأشار الإحصاء إلى أنه يأتي في المرتبة الرابعة مالطا بنسبة 0.9% بعدد 188 تصريحا، وفرنسا بنسبة 0.9% بعدد 183 تصريحا، وألمانيا بنسبة 0.6% بعدد 131 تصريحا، والاتحاد الروسي 0.5% بعدد 92 تصريحا.
يشار إلى أن جهاز الإحصاء، أعلن تراجع إجمالى تصاريـح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج عن طريق وزارة الداخلية (أول مرة ـ تجديد) لـ1078254 تصريح عام 2018 مقابل 1167589 تصريحا عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 7.7٪.
وأضاف جهاز الإحصاء، أن اليونان احتلت المرتبة الثانية بين الدول الأوروبية من حيث عدد تصاريح العمل الممنوحة لمصريين، بنسبة 8.4% بعدد 1688 تصريح، يليها المملكة المتحدة بنسبة 1.1% بعدد 225 تصريحا.
وأشار الإحصاء إلى أنه يأتي في المرتبة الرابعة مالطا بنسبة 0.9% بعدد 188 تصريحا، وفرنسا بنسبة 0.9% بعدد 183 تصريحا، وألمانيا بنسبة 0.6% بعدد 131 تصريحا، والاتحاد الروسي 0.5% بعدد 92 تصريحا.
يشار إلى أن جهاز الإحصاء، أعلن تراجع إجمالى تصاريـح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج عن طريق وزارة الداخلية (أول مرة ـ تجديد) لـ1078254 تصريح عام 2018 مقابل 1167589 تصريحا عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 7.7٪.