الإحصاء: 5 أسواق أوروبية تتنافس على العمالة المصرية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيطاليا جاءت في صدارة تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالدول الأوروبية، بنسبة 86.3%، بعدد 17.4 ألف تصريح خلال عام 2018.



وأضاف جهاز الإحصاء، أن اليونان احتلت المرتبة الثانية بين الدول الأوروبية من حيث عدد تصاريح العمل الممنوحة لمصريين، بنسبة 8.4% بعدد 1688 تصريح، يليها المملكة المتحدة بنسبة 1.1% بعدد 225 تصريحا.



وأشار الإحصاء إلى أنه يأتي في المرتبة الرابعة مالطا بنسبة 0.9% بعدد 188 تصريحا، وفرنسا بنسبة 0.9% بعدد 183 تصريحا، وألمانيا بنسبة 0.6% بعدد 131 تصريحا، والاتحاد الروسي 0.5% بعدد 92 تصريحا.



يشار إلى أن جهاز الإحصاء، أعلن تراجع إجمالى تصاريـح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج عن طريق وزارة الداخلية (أول مرة ـ تجديد) لـ1078254 تصريح عام 2018 مقابل 1167589 تصريحا عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 7.7٪.