ضبط 3400 كيلو كريمة شيكولاتة مجهولة المصدر بمصنع فى الإسكندرية

تمكنت إدارة التجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية، من ضبط 3400 كجم كريمة شيكولاتة مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص في برج العرب.



جاء ذلك بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة لحماية المنتج المحلى.



وقام فريق عمل الإدارة بحملات فى نطاق إدارة برج العرب، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص ببرج العرب بحيازته براميل كريمة شيكولاته بكميات تقدر 17 برميل زنة البرميل الواحد 200 كجم مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفة.