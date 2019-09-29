اليوم.. بدء تشغيل خط أتوبيسات "العاشر من رمضان - مدينة بدر"

أعلن مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان عن بداية تشغيل خط (مدينة بدر _العاشر من رمضان) بداية من اليوم الأحد، بخط سير الإسكان الاجتماعي "(ساحة النرجس، حضانة الياسمين ١_ميدان أحمد عرابي _يافطة ابني بيتك_مدرسة محمد سمير _ السنترال _ الخزان مرورا بمستودع البوتاجاز محطة الأتوبيس هايبر ماركت العاشر من رمضان"، وذلك بالتنسيق مع جهاز المدينة.



وفى ذات السياق، أعلن المجلس عن مواعيد التشغيل بداية من الساعة ذهابا (٦.١٥ صباحاََ _٧ _٧.٤٥ _٨.٣٠ _٩.١٥ _ ١١.١٥_١.١٥_٢.١٥)، مواعيد الإياب من العاشر (٦.٤٥ _ ٧.٣٠ _ ٨.٣٠ _ ٩ _ ١٠ _ ١٢ _١.٣٠ _ ٣ عصرا)ـ يأتى هذا في إطار حرص الجهاز علي ربط المدينة بالمدن الجديدة المجاورة.



وأوضح المجلس أنه بخصوص مشكلة خط سيارات "بدر - السلام"، قد سبق وأعلن المجلس في بيان سابق له في ضوء إجتماعات وإتفاقات مع مسئولي الموقف ومن خلال المتابعة مع ما يتم تنفيذه على أرض الواقع وجد أن (٩٥٪) من السائقين إلتزموابخط السير الجديد (الشروق ٢) ومعظم السائقين بتعريفة (٨ جنيهات) وبعض السائقين لم يلتزم بخط السير والتعريفة المقررة، وبناءً عليه تم عمل اجتماع لمخاطبة الجهات المعنية، فإن جميع السائقين مجبرين على الدخول من بوابة (الشروق ٢).



وأضاف المجلس أن زيادة الأجرة من عدمها هو من اختصاص محافظة القاهرة وفي انتظار ردها خلال ٣ أيام بالتعريفة المقررة على حسب عدد الكيلومترات، مؤكدًا أن تعريفة الـ (١٠جنيهات) مبالغ فيها لأن المسافة زادت حوالي ٤ كيلو متر فقط.



وناشد المجلس سكان المدينة لعدم الاستجابة مطلقاََ لأجرة الـ (١٠ جنيهات) وفي حالة المطالبة بزيادة يتم إبلاغ الجهات المختصة برقم السيارة حيث يتم الترتيب مع الجهات الأمنية ومنعها من العمل على خط مدينة بدر.