الأحد 29 سبتمبر 2019 الموافق 30 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. بدء تشغيل خط أتوبيسات "العاشر من رمضان - مدينة بدر"

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:32 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
طباعة
أعلن مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان عن بداية تشغيل خط (مدينة بدر _العاشر من رمضان) بداية من اليوم الأحد، بخط سير الإسكان الاجتماعي "(ساحة النرجس، حضانة الياسمين ١_ميدان أحمد عرابي _يافطة ابني بيتك_مدرسة محمد سمير _ السنترال _ الخزان مرورا بمستودع البوتاجاز محطة الأتوبيس هايبر ماركت العاشر من رمضان"، وذلك بالتنسيق مع جهاز المدينة.

وفى ذات السياق، أعلن المجلس عن مواعيد التشغيل بداية من الساعة ذهابا (٦.١٥ صباحاََ _٧ _٧.٤٥ _٨.٣٠ _٩.١٥ _ ١١.١٥_١.١٥_٢.١٥)، مواعيد الإياب من العاشر (٦.٤٥ _ ٧.٣٠ _ ٨.٣٠ _ ٩ _ ١٠ _ ١٢ _١.٣٠ _ ٣ عصرا)ـ يأتى هذا في إطار حرص الجهاز علي ربط المدينة بالمدن الجديدة المجاورة.

وأوضح المجلس أنه بخصوص مشكلة خط سيارات "بدر - السلام"، قد سبق وأعلن المجلس في بيان سابق له في ضوء إجتماعات وإتفاقات مع مسئولي الموقف ومن خلال المتابعة مع ما يتم تنفيذه على أرض الواقع وجد أن (٩٥٪) من السائقين إلتزموابخط السير الجديد (الشروق ٢) ومعظم السائقين بتعريفة (٨ جنيهات) وبعض السائقين لم يلتزم بخط السير والتعريفة المقررة، وبناءً عليه تم عمل اجتماع لمخاطبة الجهات المعنية، فإن جميع السائقين مجبرين على الدخول من بوابة (الشروق ٢).

وأضاف المجلس أن زيادة الأجرة من عدمها هو من اختصاص محافظة القاهرة وفي انتظار ردها خلال ٣ أيام بالتعريفة المقررة على حسب عدد الكيلومترات، مؤكدًا أن تعريفة الـ (١٠جنيهات) مبالغ فيها لأن المسافة زادت حوالي ٤ كيلو متر فقط.

وناشد المجلس سكان المدينة لعدم الاستجابة مطلقاََ لأجرة الـ (١٠ جنيهات) وفي حالة المطالبة بزيادة يتم إبلاغ الجهات المختصة برقم السيارة حيث يتم الترتيب مع الجهات الأمنية ومنعها من العمل على خط مدينة بدر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

منذ حوالي 10 ساعات

رد قوي من «الاستعلامات» على «العفو الدولية»: تقاريرها مغرضة

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان

منذ حوالي 10 ساعة

البرغوث.. لماذا يكره تميم مصر؟

ads

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

الأكثر قراءة

وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

القبض على 5 متهمين جدد فى واقعة "الطفلة جنة" بينهم والدتها

القبيحة.. جريمة توكل كرمان

أيام زمان

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

الصحة

التفاؤل يحمى من الإصابة بأمراض القلب

بدانة الطفل تضاعف خطر الإصابة بالسكري

إصابة الرجل بالشلل الرعاش ضعف إصابة المرأة

اليابان تستورد فيروسات مميتة لتعزيز الإجراءات الوقائية

الرئيس نيوز

مصرع 3 أطفال أشقاء غرقا في ترعة "الفاروقية" بسوهاج

المستشار حمادة الصاوي يعتمد الحركة الداخلية لأعضاء النيابة العامة

الأهلي يسحق "كانو سبورت" بطل غينيا الإستوائية برباعية نظيفة

قناة مصرية تحاور المعارض الأول في تركيا.. كولن: أردوغان فاسد وليس لديه مؤهل جامعي

منوعات

عرض أزياء ساحر يتوج احتفال مجموعة لوريال الفرنسية بتمكين المرأة

عادات للحماية من الإصابة بأمراض القلب.. احرص عليها

إندونيسيا تحيي الذكرى الأولى لـ"تسونامي بالو"

"فيسبوك" و"واتساب" يكشفان سرية الرسائل الشخصية للشرطة

كشكول

عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط يطمئن على سير العملية التعليمية

التعليم: تحويل 27 مدرسة فنية لـ"عسكرية"

تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة في دمياط

4 مدارس بأسوان تطبق نظام "الجدارات"

إسلام سياسي

تفاصيل مقتل أبوالفرج اليمني أبرز القيادات المصرية بتنظيم "القاعدة"

محكمة فرنسية تحظر إطلاق اسم "جهاد" على المواليد

انفجار عبوة ناسفة لطالبان أمام مركز للاقتراع بأفغانستان

بدء الانتخابات في أفغانستان لاختيار رئيس جديد وسط تشديدات أمنية


زيت وسكر

ما هي أسباب الإصابة بـ”الصرع”؟

محافظة بني سويف تواصل إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

تحرير 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية

التحقيق في مخالفات مستشفى الحسينية بالشرقية

مقالات الرأي
ماجد حبته
كسبنا معركة فى حرب مستمرة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإرهاب يترنح
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
المزيد

الثقافة

مركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون يبدأ دورة "ETAS"

ورش فنية متنوعة ومعرض كتب في ثقافة القليوبية

ثقافة المنيا تكتشف مواهب أبناء قرية ماقوسة

معرض كتب لموسوعة مصر الحديثة بثقافة القليوبية

صفحتنا ع الفيس بوك