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محافظات

ضبط 297 مخالفة مرافق عامة بالمنيا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:32 ص
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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ضبطت أجهزة الأمن بمراكز ومدن محافظة المنيا التسع 297 مخالفة مرافق عامة متنوعة، خلال حملة أمنية مكبرة ضمت شرطة المرافق وأجهزة البحث الجنائي والوحدات المحلية بالمحافظة.

كانت حملة أمنية مكبرة ضمت أجهزة البحث الجنائي وشرطة المرافق بقيادة العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، وتحت إشراف اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، وبالتنسيق والتعاون مع مسئولي الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة قد تمكنت من ضبط 297 مخالفة مرافق عامة متنوعة من بينها مخالفات مقاهي وورش صناعية ومحلات تجارية وآخري مخالفات باعة جائلين وضبط مخالفات تعدي علي حرم الطريق العام ووجود تشوينات مواد بناء ومخلفات هدم تعوق حركة سير المواطنين وحركة مرور السيارات.

تحرر عن المخالفات المحاضر اللازمة وعرضها ومرتكبيها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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