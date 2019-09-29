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عالم

رئيس وزراء السودان يبدأ زيارة إلى فرنسا.. اليوم

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:25 ص
عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
عبير سليم
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يبدأ رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، زيارة إلى فرنسا، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مُشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وحسب مصادر إعلامية مُتطابقة، فإنّ حمدوك سيبدأ اجتماعاته في باريس بعد غدٍ الإثنين، ويلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وسوف يشارك "حمدوك" في مراسم تشييع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي توفي الأسبوع الماضي.

وكان رئيس الوزراء السوداني، دعا أمس الجمعة واشنطن لرفع السودان من قائمة الإرهاب، قائلًا في كلمة له بالجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن شعب السودان لم يكن داعمًا أو راعيًا للإرهاب ولكن نظامه كان كذلك".

وأضاف حمدوك:"إن الثورة السودانية جاءت لتحرر الشعب السوداني من القمع ولتعيد له الكرامة"، معربًا عن شكره للدول التي ساهمت في جعل الثورة السودانية أمرًا ممكنًا.

وأكد أن السودان عازم على الالتزام بالقانون الدولي والمشاركة في ترسيخ المواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن السودان واع بالتحديات التي تنتظره، وأن حكومته عازمة على بناء دولة القانون والتنمية والسلام.

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