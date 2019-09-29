انطلاق مؤتمر الاستثمار العربى الإفريقى فى القاهرة.. اليوم

تنطلق، اليوم الأحد، أعمال مؤتمر "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي.. مصر الطريق إلى أفريقيا" في القاهرة.



وينعقد المؤتمر الذي تستضيفه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وينظمه اتحاد المستثمرات العرب تحت رعاية جامعة الدول العربية، في الفترة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل.



ويأتي المؤتمر في ضوء جهود الجامعة في دعم منظمات المجتمع المدني العربية العاملة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة العاملة في مجالات تعزيز مشاركة المرأة على جميع الأصعدة التنموية والاقتصادية، ودعم دورها في كل ميادين العمل العام، بهدف دمجها وإبراز دورها في تعزيز العمل العربي المشترك.



ويهدف المؤتمر بحسب بيان صادر عن الجامعة قبل يومان، التأكيد على دور المرأة العربية في الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح المنطقة العربية والأفريقية، كما يعد فرصة لفتح أسواق تصديرية وخلق استثمارات عربية أفريقية مشتركة، والعمل على استغلال الموارد المتاحة في أفريقيا، لتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة في الدول العربية ورؤية 2063 للدول الأفريقية.