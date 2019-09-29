الأحد 29 سبتمبر 2019 الموافق 30 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. فتح باب الحجز لـ46 فيلا بمارينا العلمين

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:54 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علا العلاف
طباعة
يعلن جهاز القري السياحية بصفته ممثلا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الأحد، عن بدء فتح باب الحجز لـ46 فيلا بمركز مارينا العلمين السياحي بجهاز عن بيع عدد 14 فيلا نموذج لابلاج "1" وعدد 32 فيلا نموذج لابلاج "2" بالمنطقة رقم 21 بمركز مارينا العلمين السياحي، وتتوافر كراسة الشروط والمواصفات اعتبارًا من الأحد الموافق 29 سبتمبر.

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الممثلة في وزارة الإسكان، أن المنطقة "21" تتميز بكونها جزيزة تحيطها المياه من جميع الجوانب ويتم الوصول إليها من خلال مجموعة من الكباري الخرسانية ويحدها من الناحية البحرية شاطئ البحر المتوسط بلونه الفيروزي والمنطقة محاطة بحواجز أمواج من جانبيها ومن الناحية القبلية شاطي البحيرات الكبرى لمركز مارينا ومن الناحية الشرقية بوغاز رقم "2" ثم منطقة الفيلات المتميزة رقم "22" والناحية الغربية بوغاز رقم "3" ثم منطقة رقم 23، لافتًا إلى أنه قد تم تصميم الوحدات بتصميم معماري مميز، حيث يراعي في الناحية الجمالية مع استخدام مواد البناء من البيئة المحيطة.

وفيما يخص الشروط المالية في حالة شراء فيلا، كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن أنه يتم شراء كراسة الشروط بقيمة 5 آلاف جنيه من خلال مقر الجهاز وهيئة المجمعات العمرانية ويتم الطرح في ضوء القانون 59 لسنة 1979 واحكام اللائحة العقارية ويتم البيع بشعر معلن يتم تحديده من خلال اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة.

وأفادت الهيئة أنه يتم سداد جدية الحجز بواقع 5% من قيمة الفيلا والأرض المقامة وعليها بشيك معتمد مقبول الدفع ويرفق بطلب الشراء، على أن يتضمن الطلب نسبة سداد المقدم لاتقل عن 25% من إجمالي ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها.

وأشارت إلى أن في حالة التزاحم على فيلا واحدة تكون الأولوية لمن يسدد ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها كاملًا دفعة واحدة تكون الأولوية لمن بسدد ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها كاملًا دفعة واحدة بشيك معتمد أو من يسدد بذات الطريقة نسبة أكبر من باقي الثمن وفى حالة التزاحم للسداد بالكامل تتم المفاضلة؛ طبقا لأعلى سعر يقدم منهم.

ونوهت: "أنه يتم استكمال نسبة السداد المدونة بطلب الشراء بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء من قيمة الفيلا والأرض المقامة عليها بشيك مقبول الدفع أو مصرفي باسم جهاز القرى السياحية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من إخطاره بالموافقة على الحجز وفى حالة عدم الالتزام بالسداد يتم تطبيق قواعد إلغاء التخصيص".

وأضافت: "أنه لا يتم استلام الفيلا والأرض المقامة عليها إلا بعد استكمال سداد ما لا يقل عن 50% من قيمتها، وكما تسدد الباقي من ثمن الفيلا والأرض المقاومة عليها "أن وجد" على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد ويستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ الموافقة على البيع ويحرر بقيمة الأقساط شيكات بنكية آجلة باسم جهاز المدينة وتقدم ضمن مستندات التعاقد.

وأوضحت الهيئة أنه في حالة تأخر المخصص له في سداد قسط من الأقساط في تاريخ الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير على القيمة المتأخرة طبقا لأسعار الفائدة السارية بالبنك المركز +2% من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف إدارية، متابعة: "أنه في حالة تأخر المخصص له الفيلا في سداد قسطين متتاليين يتم تطبيق قواعد إلغاء التخصيص، بينما في العدول عن التخصيص قبل الاستلام لا يحق له استرداد المصاريف الإدارية والمبلغ المسدد لمجلس الأمناء وفى حالة العدول بعد الاستلام يخصم، بالإضافة إلى ما سبق مقابل انتفاع سنوي بنسبة % من القيمة البيعية للفيلا".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ "محمد علي" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

اهداف مباراة al ahly vs cano sport في دوري ابطال افريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

خالد الجندي: معادن الرجال ظهرت في «المنصة»

منذ ساعتين و 11 دقيقة

وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان

ads

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

الأكثر قراءة

وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

القبض على 5 متهمين جدد فى واقعة "الطفلة جنة" بينهم والدتها

تسريب صوتي.. أردوغان ونجله يشتريان شقة بـ25 مليون دولار

أيام زمان

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

الصحة

التفاؤل يحمى من الإصابة بأمراض القلب

بدانة الطفل تضاعف خطر الإصابة بالسكري

إصابة الرجل بالشلل الرعاش ضعف إصابة المرأة

اليابان تستورد فيروسات مميتة لتعزيز الإجراءات الوقائية

الرئيس نيوز

مصرع 3 أطفال أشقاء غرقا في ترعة "الفاروقية" بسوهاج

المستشار حمادة الصاوي يعتمد الحركة الداخلية لأعضاء النيابة العامة

الأهلي يسحق "كانو سبورت" بطل غينيا الإستوائية برباعية نظيفة

قناة مصرية تحاور المعارض الأول في تركيا.. كولن: أردوغان فاسد وليس لديه مؤهل جامعي

منوعات

عرض أزياء ساحر يتوج احتفال مجموعة لوريال الفرنسية بتمكين المرأة

عادات للحماية من الإصابة بأمراض القلب.. احرص عليها

إندونيسيا تحيي الذكرى الأولى لـ"تسونامي بالو"

"فيسبوك" و"واتساب" يكشفان سرية الرسائل الشخصية للشرطة

كشكول

عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط يطمئن على سير العملية التعليمية

التعليم: تحويل 27 مدرسة فنية لـ"عسكرية"

تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة في دمياط

4 مدارس بأسوان تطبق نظام "الجدارات"

إسلام سياسي

تفاصيل مقتل أبوالفرج اليمني أبرز القيادات المصرية بتنظيم "القاعدة"

محكمة فرنسية تحظر إطلاق اسم "جهاد" على المواليد

انفجار عبوة ناسفة لطالبان أمام مركز للاقتراع بأفغانستان

بدء الانتخابات في أفغانستان لاختيار رئيس جديد وسط تشديدات أمنية


زيت وسكر

ما هي أسباب الإصابة بـ”الصرع”؟

محافظة بني سويف تواصل إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

تحرير 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية

التحقيق في مخالفات مستشفى الحسينية بالشرقية

مقالات الرأي
ماجد حبته
كسبنا معركة فى حرب مستمرة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإرهاب يترنح
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
المزيد

الثقافة

مركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون يبدأ دورة "ETAS"

ورش فنية متنوعة ومعرض كتب في ثقافة القليوبية

ثقافة المنيا تكتشف مواهب أبناء قرية ماقوسة

معرض كتب لموسوعة مصر الحديثة بثقافة القليوبية

صفحتنا ع الفيس بوك