اليوم.. فتح باب الحجز لـ46 فيلا بمارينا العلمين

يعلن جهاز القري السياحية بصفته ممثلا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الأحد، عن بدء فتح باب الحجز لـ46 فيلا بمركز مارينا العلمين السياحي بجهاز عن بيع عدد 14 فيلا نموذج لابلاج "1" وعدد 32 فيلا نموذج لابلاج "2" بالمنطقة رقم 21 بمركز مارينا العلمين السياحي، وتتوافر كراسة الشروط والمواصفات اعتبارًا من الأحد الموافق 29 سبتمبر.



وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الممثلة في وزارة الإسكان، أن المنطقة "21" تتميز بكونها جزيزة تحيطها المياه من جميع الجوانب ويتم الوصول إليها من خلال مجموعة من الكباري الخرسانية ويحدها من الناحية البحرية شاطئ البحر المتوسط بلونه الفيروزي والمنطقة محاطة بحواجز أمواج من جانبيها ومن الناحية القبلية شاطي البحيرات الكبرى لمركز مارينا ومن الناحية الشرقية بوغاز رقم "2" ثم منطقة الفيلات المتميزة رقم "22" والناحية الغربية بوغاز رقم "3" ثم منطقة رقم 23، لافتًا إلى أنه قد تم تصميم الوحدات بتصميم معماري مميز، حيث يراعي في الناحية الجمالية مع استخدام مواد البناء من البيئة المحيطة.



وفيما يخص الشروط المالية في حالة شراء فيلا، كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن أنه يتم شراء كراسة الشروط بقيمة 5 آلاف جنيه من خلال مقر الجهاز وهيئة المجمعات العمرانية ويتم الطرح في ضوء القانون 59 لسنة 1979 واحكام اللائحة العقارية ويتم البيع بشعر معلن يتم تحديده من خلال اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة.



وأفادت الهيئة أنه يتم سداد جدية الحجز بواقع 5% من قيمة الفيلا والأرض المقامة وعليها بشيك معتمد مقبول الدفع ويرفق بطلب الشراء، على أن يتضمن الطلب نسبة سداد المقدم لاتقل عن 25% من إجمالي ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها.



وأشارت إلى أن في حالة التزاحم على فيلا واحدة تكون الأولوية لمن يسدد ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها كاملًا دفعة واحدة تكون الأولوية لمن بسدد ثمن الفيلا والأرض المقامة عليها كاملًا دفعة واحدة بشيك معتمد أو من يسدد بذات الطريقة نسبة أكبر من باقي الثمن وفى حالة التزاحم للسداد بالكامل تتم المفاضلة؛ طبقا لأعلى سعر يقدم منهم.



ونوهت: "أنه يتم استكمال نسبة السداد المدونة بطلب الشراء بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء من قيمة الفيلا والأرض المقامة عليها بشيك مقبول الدفع أو مصرفي باسم جهاز القرى السياحية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من إخطاره بالموافقة على الحجز وفى حالة عدم الالتزام بالسداد يتم تطبيق قواعد إلغاء التخصيص".



وأضافت: "أنه لا يتم استلام الفيلا والأرض المقامة عليها إلا بعد استكمال سداد ما لا يقل عن 50% من قيمتها، وكما تسدد الباقي من ثمن الفيلا والأرض المقاومة عليها "أن وجد" على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد ويستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ الموافقة على البيع ويحرر بقيمة الأقساط شيكات بنكية آجلة باسم جهاز المدينة وتقدم ضمن مستندات التعاقد.



وأوضحت الهيئة أنه في حالة تأخر المخصص له في سداد قسط من الأقساط في تاريخ الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير على القيمة المتأخرة طبقا لأسعار الفائدة السارية بالبنك المركز +2% من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف إدارية، متابعة: "أنه في حالة تأخر المخصص له الفيلا في سداد قسطين متتاليين يتم تطبيق قواعد إلغاء التخصيص، بينما في العدول عن التخصيص قبل الاستلام لا يحق له استرداد المصاريف الإدارية والمبلغ المسدد لمجلس الأمناء وفى حالة العدول بعد الاستلام يخصم، بالإضافة إلى ما سبق مقابل انتفاع سنوي بنسبة % من القيمة البيعية للفيلا".