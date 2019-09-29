إحالة مسئول المواد البترولية بقها إلى التحقيق لوجود مخالفات

أحالت المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها، مسئول المواد البترولية بمجلس مدينة قها، إلى النيابة الإدارية، لقيامه بإخفاء خطاب إدارة مبيعات الحكومة للتعاون والبترول بخصوص الزيوت والتشحيم والوارد فى 22 مايو 2019.



وقالت "فوزى" فى تصريحات صحفية إن الموظف قام بإخفاء الخطاب دون عرضه على المسئولين المختصين بالوحدة المحلية بمدينة قها مما سبب ذلك في تراكم مديونيات، ولم يتم سدادها وصلت لإجمالي مبلغ 112 ألفا و767 جنيها فى الفترة من نوفمبر 2018 وحتى أبريل 2019، ولم يتم تسويتها حتى الآن، الأمر الذى جعل الشركة تطالب بسداد تلك المديونيات.



ولفت إلى أنه بسبب تلك المخالفات التي ارتكبها الموظف، طالبت الشئون القانونية بإعداد مذكرة للنيابة الإدارية ببنها لتتولي التحقيق مع الموظف، وذلك لشبه تورط أكثر من موظف في المجلس في الواقعة وللحفاظ على سرية سير التحقيق.



وأوضحت فوزى أنه تم نقل الموظف من وظيفته إلى الشئون الإدارية حتى انتهاء التحقيق معه، مؤكدة أنه لا مكان لفاسد أو مهمل بالعمل أو مقصر حتى يأخذ جراء ما يرتكبه.