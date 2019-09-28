الألماني هارتينج يؤكد التزامه الصمت الإعلامي حتى نهاية أولمبياد طوكيو

أكد الألماني كريستوف هارتينج، حامل اللقب الأولمبي لمسابقة رمي القرص، والذي سقط اليوم السبت، في تصفيات المسابقة نفسها ببطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة، أنه سيواصل عدم التحدث إلى وسائل الإعلام لحين الانتهاء من المشاركة المرتقبة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020).



وقال هارتينج: "أشكركم كثيرا على اهتمامكم بي. ولكنني سأواصل الحفاظ على قراري ولن أدلي بأي تصريحات أو مقابلات لحين الانتهاء من موسم الأولمبياد".



وكان هارتنج 29 عاما أعلن في البداية خلال البطولة الوطنية في يوليو الماضي إنه لن يتحدث إلى وسائل الإعلام لحين انتهاء أولمبياد طوكيو.



وخلال تصفيات المسابقة اليوم في مونديال القوى بالدوحة، سجل هارتينج 08ر63 متر فقط وهو ما لم يكن كافيا ليتأهل إلى النهائي الذي يضم أفضل 12 متسابق.



وتصدر السويدي دانيال ستال صاحب أفضل رقم للمسابقة في الموسم الحالي والفائز بالفضية في مونديال 2017 بلندن قائمة المتأهلين للنهائي اليوم حيث سجل 88ر67 متر.



وكان هارتينج نال شهرة كبيرة بعدما فجر المفاجأة وأحرز ذهبية المسابقة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ولكنه لم يستطع تكرار هذا النجاح بعدها.



وأثار هارتينج الدهشة من خلال تصرفاته خلال التتويج بالميداليات في أولمبياد 2016 كما أثار الدهشة في العام الحالي من خلال انتقاد منافسيه ووصفه اللقب المحلي والبطولة المحلية بأنها بلا جدوى واتهام الاتحاد الألماني لألعاب القوى بابتزاز الرياضيين من أجل مشاركتهم في البطولة الوطنية.



ولم يدرج هارتينج في قائمة البعثة الألمانية المشاركة في البطولة الحالية إلا في اللحظة الأخيرة رغم أنه حقق المعايير المطلوبة للتأهل.



وكان شقيقه روبرت هارتينج فائز بذهبية أولمبياد 2012 في لندن إضافة لثلاثة ألقاب عالمية في المسابقة لكنه اعتزل بعد ذلك.