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بالخطوات.. "كب كيك الأوريو" على طريقة سالى فؤاد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:55 م
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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يعشق الأطفال وأيضًا الكبار، الحلويات خاصة "الكاب كيك" بأنواعه المختلفة، ويلجأ البعض لشراءه من المطاعم، ولكنك يمكنك تحضيره في المنزل بشكل صحي، وبأقل تكلفة.

إليك طريقة عمل "كب كيك الأوريو" على طريقة سالي فؤاد.

المقادير:
للكب كيك:
2 كوب ونصف دقيق.
½ كوب كاكاو.
4 بيضات 1 كوب زبدة سائلة.
1 كوب كريمة حلويات.
2 كوب سكر.
فانيليا .
باكو بيكنج بودر.
رشة ملح.

الحشو:
بسكوت أوريو.

لكريمة التزيين:
½ لتر كريمة حلويات سائلة.
3 باكو كريم شانتيه بودر.
بسكوت أوريو مطحون.

التزيين:
كريمة مخفوقة.
حبات أوريو كاملة.

الطريقة:
- تضرب الزبدة مع السكر ثم يضاف البيض تدريجيا والكاكاو والفانيليا، ثم يضاف الدقيق المخلوط بالبيكنج بودر تدريجيًا مع كريمة الحلويات والملح.

- ثم يقلب الخليط جيدا ثم يصب في أكواب الكب كيك مع واحدة أوريو في النص أو في قعر الكاب كيك.

- يدخل الفرن على 180 مدة 20 دقيقة، ثم يترك حتى يبرد تماما قبل تزيينه.

لعمل كريمة التزيين: 
يخفق الكريمة السائلة مع الكريمة البودر جيدا، ثم يضاف الأوريو المطحون ويقلب جيدا.

- ثم توضع الكريمة في كيس حلواني وتشكل حسب الرغبة ثم تزين بحبات الأوريو.

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