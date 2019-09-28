معلومة قانونية.. تعرف على الإجراءات القانونية لإقامة دعوى نشوز

تقدم "الدستور" بعض المعلومات القانونية، لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين، تخفيفًا عن كاهل القضاء، وفي هذا الإطار تعرف على الإجراءات القانونية لإقامة دعوى نشوز.



في هذا الإطار قال حسن جلال المحامي المختص في قانون الأحوال الشخصية، إن النشوز في الشرع هو الخروج عن طاعة الزوج بأي شكل كترك منزل الزوجية أو الامتناع عن حقوقه الزوجية.



وأوضح أنه، في حالة نشوز الزوجة فعلى الزوج اللجوء إلى إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة وتعبئة نموذج صحيفة الدعوى، ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعوى فى المحكمة وأخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة ويقوم القاضى بطالب حضور الزوج أو وكيله وحضور الزوجة وتسمع دعوى الزوج على زوجته بالنشوز ومطالبته إياها بلزوم بيت الزوجية.



وأشار إلى أنه إذا ثبت أن نشوز الزوجة لا مبرر له حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وأنها إذا لم ترجع فتعد ناشزًا ساقطة الحقوق، وعليها إقامة دعوى خلع وافتداء نفسها بدفع المهر للزوج أمام المحكمة.