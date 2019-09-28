حسنية أغادير يتأهل للدور الثالث في كأس الاتحاد الإفريقي

صعد حسنية أغادير المغربي إلى الدور الثالث في كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم رغم تعادله سلبيا مع ضيفه الاتحاد الليبي في استاد أغادير اليوم السبت.

وجاء تأهل حسنية أغادير للدور الثالث بفضل قاعدة الهدف خارج الديار بعد تعادله 1-1 مع منافسه الليبي في استاد الطيب المهيري في مدينة صفاقس التونسية في مباراة الذهاب.

وسيواجه حسنية أغادير في الدور المقبل أحد الأندية التي ودعت دوري الأبطال وستنتقل لكأس الاتحاد.

ولم تكن مهمة حسنية أغادير سهلة في ظل إصرار الفريق الضيف على تسجيل هدف ينعش آماله في التأهل بينما كانت أبرز فرصة في الشوط الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 23 عبر ضربة رأس للمهاجم الفلسطيني تامر صيام لكن الكرة ارتطمت بالعارضة.