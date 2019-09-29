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حوادث

شاهد عيان فى مقتل سائق توك توك بحلوان: المجنى عليه حاول اختطاف فتاة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:37 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجلاء رفاعي - إسلام قورة
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تواصل نيابة حوادث حلوان الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل سائق «توك توك»، في منطقة حدائق حلوان بسبب معاكسة فتاة.

انتقلت "الدستور" إلى شارع "التوتنجي"، موقع مقتل السائق وتحرشه بالفتاة وتم التوصل إلى أحد شهود العيان ويدعى محمد الغزالي، صاحب محل، والذي أكد أن سائق «التوك توك» المتهم يدعى «عبد الظاهر. أ»، كان معه صديقه وكانا يعاكسان إحدى الفتيات وعندما اقتربا منها حاولا إدخالها في مركبتهما البخارية عنوة.

وأضاف أن، الفتاة استمرت في الصراخ والاستغاثة بالمارة فصادف مرور 3 شباب وهما: «مصطفى. س»، المتهم، «أحمد. س »، «محمد.م »، فشاهدوا المجنى عليه وهو يمسك بالفتاة ويحاول التحرش بها عنوة فتدخلوا لإنقاذها.

وأضاف الشاهد أن الأمر تطور لمشاجرة عنيفة بينهم وقال فيها المتهمون للمجني عليه: «حرام عليك دى بنت صغيرة سيبها في حالها»، فأخرج المجني عليه سلاح أبيض - مطواة - وضرب الثالث بمؤخرة السلاح على رأسه حيث تسبب فى إحداث جرح قطعي، فتدخل الاثنين وشلوا حركته وفر صديقه الأخر، وسددا له طعنتين واحدة في الكتف والأخرى في الصدر والبطن، فسقط المجني عليه غارقًا فى دمائه، وبعدها فرا هاربين.

وقال أحد الأهالي يدعى «عبد المحسن»، شاهد عيان إن المجني عليه وصديقه من أهالي المنطقة وسمعتهما سيئة ودائمين حدوث المشاجرات والخلافات ومعاكسة الفتيات.

وكان سائق "توك توك" لقى مصرعه بطعنة نافذة إثر قيامه بالتعدي على فتاة ومعاكستها أثناء استقلاله دراجته البخارية وبرفقته زميله بشارع في حدائق حلوان وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة.

وتلقى المقدم محمد مجدي رئيس مباحث المعصرة، بلاغًا بنشوب مشاجرة بدائرة القسم وسقوط مصاب بطعنة نافذة بالصدر.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث المعصرة بقيادة النقيب كريم عبد العاطى معاون المباحث، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بسبب معاكسة إحدى الفتيات وسقوط "عبدالظاهر.ش" المجني عليه 20 سنة سائق "توك توك".

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الحادث وتباشر النيابة العامة استكمال التحقيقات.

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