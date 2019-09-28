لاعبو الأهلي يشيدون بدور الجماهير في الفوز على كانو سبورت

أبدي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بأول مشاركة له مع فريقه بشكل

أساسي أمام كانو سبورت في إياب دور الــ32 بدوري أبطال أفريقيا التي اقيمت اليوم السبت وفاز بها الأهلي 4 صفر.

وقال ديانج في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة إن ظهوره بمستوى جيد في المباراة يعود إلى مجهود زملائه وتعليمات رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وأضاف أن تسجيله أول هدف له بقميص الأهلي خلال مشاركته اليوم، أمر جيد للغاية، مؤكدا أنه يتمنى أن يحافظ على نفس المستوى ويظهر بشكل أفضل بالتعاون مع جميع اللاعبين بالفريق الذين يبذلون جهدا كبيرا؛ من أجل حجز مكان أساسي.

وأوضح ديانج أن المدير الفني دائما ما يتحدث معه ويعطيه التعليمات التي يقوم بتنفيذها في التدريبات والتي ظهرت خلال لقاء اليوم، وهذا الأمر يحدث مع جميع اللاعبين الذين يرفعون شعارا واحدا هو الفوز في كل المباريات.

وقال اللاعب المالي إن اللعب في نادي بحجم الأهلي ليس سهلا على الإطلاق ويحتاج للتطوير والاجتهاد بشكل مستمر؛ سواء من الناحية الخططية أو البدنية وبالتالي فإن المنافسة مع زملائه بالفريق لا تتوقف والأصلح هو من يشارك.

فيما أكد زميله رامي ربيعه أن الفريق يركز بشدة في كل المباريات ويتعامل بنظام خطوة خطوة، بهدف واحد وهو حصد جميع البطولات.

وقال:"كل اللاعبين على قدر المسؤولية، والجهاز الفني يعمل على تطوير كافة النواحي، ومع دعم الجماهير سوف نتمكن من حصد كل البطولات".

وأضاف حسين الشحات لاعب وسط الأهلي المصري أن فريقه تقدم خطوة جديدة نحو استعادة اللقب مشيرا إلى أن دعم الجماهير كان السبب الرئيسي في تحقيق الفوز الكبير برباعية نظيفة.

وأوضح صلاح محسن مهاجم الأهلي المصري أن جميع لاعبي الفريق على قلب رجل واحد من أجل التتويج بالبطولات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن أي لاعب يشارك يبذل قصارى جهده من أجل تنفيذ ما يطلبه الجهاز الفني الذي يسعى لتجهيز كافة اللاعبين وهو ما ظهر جليا خلال المباريات السابقة.

وصعد الأهلي المصري لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 4 صفر على ضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية اليوم السبت في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.

وكان الأهلي فاز ذهابا 2 صفر على كانو سبورت في لقاء الذهاب الذي جرى قبل أسبوعين في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، ليصعد عن جدارة لدور المجموعات في البطولة، عقب فوزه 6 صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.