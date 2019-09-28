تسريب صوتي يفضح عمليات سرقات أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تسريبا صوتيا للقيادي الإخواني أمير بسام، يفضح فيه السرقات داخل جماعة الإخوان الإرهابية.



وجاء في التسريب الذي عرضه برنامج "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية ON E: "دكتور محمد حسين لما جه آخر الجلسة واعترف أمامكم جميعًا إنه أخذ ما ليس له حق هو والإبراي، والأستاذ إبراهيم منير والأستاذ البحيري، وقال فعلا فيه شقق وكتبناها باسمنا ولم يتكلم أحد حقيقة أنا زهدت في الناس الموجودة".



وأضاف: "يعني ايه يتكتب باسمهم شقق وعمارات وفي نفس الوقت يقولوا إحنا بنشحت علشان نعمل لجنة حقوق إنسان ويالا شدوا حيلكم وتبرعوا".



واستطرد: "عربية MBW بيركبها بـ 100 ألف دولار، وهنا الطلاب بيتزلوا علشان 200 ليرة ياخدوها كل شهر، العربية الـ 200 ألف شوف تكفي كام طالب من هؤلاء لما يبقى أي فتنة هذه، لما يبقى الطالب الذي دمر مستقبله ويلاقي محمود حسين، وابنه بيلعبوا بعربية BMW هنقولهم إيه".

