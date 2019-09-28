البابا تواضروس يرأس اجتماع مجلس معهد الدراسات القبطية

انعقد مساء اليوم اجتماع مجلس معهد الدراسات القبطية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



ويعد هذا الاجتماع الأول للمجلس بتشكيله الجديد، وشارك فيه ممثلو الهيئات والمؤسسات التي تعمل في مجال الدراسات القبطية بالكنيسة.



حضر الاجتماع عميد المعهد الدكتور إسحق إبراهيم عجبان، ووكيله الدكتور عادل فخري صادق ورؤساء الأقسام ونوابهم.



وتناول الاجتماع خطة تطوير نظام التعليم بالمعهد، كما تم تقديم تقرير لقداسة البابا عن فعاليات وأنشطة المعهد خلال شهر سبتمبر الجاري، وكذلك أجندة الفعاليات لشهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، والتقويم الأكاديمي للعام الدراسي الجديد، وتقارير من أقسام المعهد.