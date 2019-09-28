أليو ديانج: سعيد بتسجيل أول هدف لي مع الأهلي

أعرب المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بأول مشاركة له مع الأهلي بشكل أساسي مساء اليوم السبت، أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، موضحا أن ظهوره بمستوى جيد في المباراة يعود إلى مجهود زملائه وتعليمات رينيه فايلر المدير الفني للفريق.



وأشار ديانج إلى أن تسجيله أول هدف له بقميص الأهلي خلال مشاركته اليوم، أمر جيد للغاية، مؤكدا أنه يتمنى أن يحافظ على نفس المستوى ويظهر بشكل أفضل بالتعاون مع جميع اللاعبين بالفريق الذين يبذلون جهدا كبيرا؛ من أجل حجز مكان أساسي.



وأوضح ديانج أن المدير الفني دائما ما يتحدث معه ويعطيه التعليمات التي يقوم بتنفيذها في التدريبات والتي ظهرت خلال لقاء اليوم، وهذا الأمر يحدث مع جميع اللاعبين الذين يرفعون شعارا واحدا هو الفوز في كل المباريات.



وقال اللاعب المالي إن اللعب في نادي بحجم الأهلي ليس سهلا على الإطلاق ويحتاج للتطوير والاجتهاد بشكل مستمر؛ سواء من الناحية الخططية أو البدنية وبالتالي فإن المنافسة مع زملائه بالفريق لا تتوقف والأصلح هو من يشارك.



من جهته، قال رامي ربيعة لاعب الأهلي، إن فريقه يركز بشدة في كل المباريات، ويتعامل معها خطوة خطوة، مؤكدا أن هدف الأهلي دائما هو حصد البطولات.



وأضاف ربيعة "واجهنا إصابات عديدة، لكننا نسير بشكل مميز لتحقيق أهدافنا على كافة الأصعدة.. كل لاعبي الأهلي على قدر المسؤولية، والجهاز الفني يعمل على تطوير كافة النواحي، ومع دعم الجماهير سوف نتمكن من حصد كل البطولات".



كما أكد صلاح محسن مهاجم الأهلي، أن الفوز برباعية نظيفة اليوم على كانو سبورت بطل غينيا يعد خطوة جيدة في مشوار البطولة الإفريقية، بعد حجز بطاقة التأهل لدوري المجموعات، مشيرا إلى أن جميع لاعبي الفريق على قلب رجل واحد من أجل التتويج بالبطولات خلال الفترة المقبلة.



وأضاف "أي لاعب يشارك يبذل قصارى جهده من أجل تنفيذ ما يطلبه الجهاز الفني الذي يسعى لتجهيز كافة اللاعبين وهو ما ظهر جليا خلال المباريات السابقة.. ليس المهم من يشارك في المباريات لأن فوز الأهلي ومواصلة انتصاراته هو الهدف الأهم والأسمى للاعبين والجهاز الفني".

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