الأحد 29 سبتمبر 2019 الموافق 30 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

أليو ديانج: سعيد بتسجيل أول هدف لي مع الأهلي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:36 م
أليو ديانج
أليو ديانج
أ ش أ
طباعة
أعرب المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بأول مشاركة له مع الأهلي بشكل أساسي مساء اليوم السبت، أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، موضحا أن ظهوره بمستوى جيد في المباراة يعود إلى مجهود زملائه وتعليمات رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وأشار ديانج إلى أن تسجيله أول هدف له بقميص الأهلي خلال مشاركته اليوم، أمر جيد للغاية، مؤكدا أنه يتمنى أن يحافظ على نفس المستوى ويظهر بشكل أفضل بالتعاون مع جميع اللاعبين بالفريق الذين يبذلون جهدا كبيرا؛ من أجل حجز مكان أساسي.

وأوضح ديانج أن المدير الفني دائما ما يتحدث معه ويعطيه التعليمات التي يقوم بتنفيذها في التدريبات والتي ظهرت خلال لقاء اليوم، وهذا الأمر يحدث مع جميع اللاعبين الذين يرفعون شعارا واحدا هو الفوز في كل المباريات.

وقال اللاعب المالي إن اللعب في نادي بحجم الأهلي ليس سهلا على الإطلاق ويحتاج للتطوير والاجتهاد بشكل مستمر؛ سواء من الناحية الخططية أو البدنية وبالتالي فإن المنافسة مع زملائه بالفريق لا تتوقف والأصلح هو من يشارك.

من جهته، قال رامي ربيعة لاعب الأهلي، إن فريقه يركز بشدة في كل المباريات، ويتعامل معها خطوة خطوة، مؤكدا أن هدف الأهلي دائما هو حصد البطولات.

وأضاف ربيعة "واجهنا إصابات عديدة، لكننا نسير بشكل مميز لتحقيق أهدافنا على كافة الأصعدة.. كل لاعبي الأهلي على قدر المسؤولية، والجهاز الفني يعمل على تطوير كافة النواحي، ومع دعم الجماهير سوف نتمكن من حصد كل البطولات".

كما أكد صلاح محسن مهاجم الأهلي، أن الفوز برباعية نظيفة اليوم على كانو سبورت بطل غينيا يعد خطوة جيدة في مشوار البطولة الإفريقية، بعد حجز بطاقة التأهل لدوري المجموعات، مشيرا إلى أن جميع لاعبي الفريق على قلب رجل واحد من أجل التتويج بالبطولات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "أي لاعب يشارك يبذل قصارى جهده من أجل تنفيذ ما يطلبه الجهاز الفني الذي يسعى لتجهيز كافة اللاعبين وهو ما ظهر جليا خلال المباريات السابقة.. ليس المهم من يشارك في المباريات لأن فوز الأهلي ومواصلة انتصاراته هو الهدف الأهم والأسمى للاعبين والجهاز الفني".
ت م ر - ك ف

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

ليفربول «يدهس الجميع».. ترتيب الدورى الإنجليزى حتى الآن

منذ حوالي 4 ساعات

البرغوث.. لماذا يكره تميم مصر؟

منذ حوالي 13 ساعة

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت والقنوات الناقلة

ads

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

الأكثر قراءة

تسريب صوتي.. أردوغان ونجله يشتريان شقة بـ25 مليون دولار

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

القبض على 5 متهمين جدد فى واقعة "الطفلة جنة" بينهم والدتها

محمد الباز يكشف مخطط قطر لنشر الفوضى في مصر

أيام زمان

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

الصحة

التفاؤل يحمى من الإصابة بأمراض القلب

بدانة الطفل تضاعف خطر الإصابة بالسكري

إصابة الرجل بالشلل الرعاش ضعف إصابة المرأة

اليابان تستورد فيروسات مميتة لتعزيز الإجراءات الوقائية

الرئيس نيوز

مصرع 3 أطفال أشقاء غرقا في ترعة "الفاروقية" بسوهاج

المستشار حمادة الصاوي يعتمد الحركة الداخلية لأعضاء النيابة العامة

الأهلي يسحق "كانو سبورت" بطل غينيا الإستوائية برباعية نظيفة

قناة مصرية تحاور المعارض الأول في تركيا.. كولن: أردوغان فاسد وليس لديه مؤهل جامعي

منوعات

عرض أزياء ساحر يتوج احتفال مجموعة لوريال الفرنسية بتمكين المرأة

عادات للحماية من الإصابة بأمراض القلب.. احرص عليها

إندونيسيا تحيي الذكرى الأولى لـ"تسونامي بالو"

"فيسبوك" و"واتساب" يكشفان سرية الرسائل الشخصية للشرطة

كشكول

عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط يطمئن على سير العملية التعليمية

التعليم: تحويل 27 مدرسة فنية لـ"عسكرية"

تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة في دمياط

4 مدارس بأسوان تطبق نظام "الجدارات"

إسلام سياسي

تفاصيل مقتل أبوالفرج اليمني أبرز القيادات المصرية بتنظيم "القاعدة"

محكمة فرنسية تحظر إطلاق اسم "جهاد" على المواليد

انفجار عبوة ناسفة لطالبان أمام مركز للاقتراع بأفغانستان

بدء الانتخابات في أفغانستان لاختيار رئيس جديد وسط تشديدات أمنية


زيت وسكر

ما هي أسباب الإصابة بـ”الصرع”؟

محافظة بني سويف تواصل إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

تحرير 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية

التحقيق في مخالفات مستشفى الحسينية بالشرقية

مقالات الرأي
ماجد حبته
كسبنا معركة فى حرب مستمرة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإرهاب يترنح
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
المزيد

الثقافة

مركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون يبدأ دورة "ETAS"

ورش فنية متنوعة ومعرض كتب في ثقافة القليوبية

ثقافة المنيا تكتشف مواهب أبناء قرية ماقوسة

معرض كتب لموسوعة مصر الحديثة بثقافة القليوبية

صفحتنا ع الفيس بوك