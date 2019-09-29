نصائح هامة لأسنان صحية وقوية

يعاني كثيرون من الآلام في الأسنان واللثة بسبب بعض السلوكيات الخاطئة، التي يتبعها البعض، لهذا نستعرض فى السطور التالية، نصائح هامة لأسنان قوية وصحية، بحسب الموقع الطبي "Web teb".



- احرص على تنظيف أسنانك بالفرشاة والمعجون مرتين على الأقل يوميًا.



- استخدم معجون يحتوي على الفلورايد، وحاول أن تركز على أن تكون عملية التنظيف بعد كل وجبة وقبل النوم.



- أيضًا يساعدك على تنظيف أسنانك من البكتيريا، استخدام خيط الأسنان بشكل يومي لتنظيف ما بين الأسنان.



- تعد المضمضة بغسول فم مناسب يحتوي الفلورايد مرتين يوميًا، أمرًا هامًا للتخلص من البكتيريا المسببة للتكلسات ومشاركل الأسنان.



- عليك استبدال فرشاة الأسنان بواحدة أخرى جديدة كل ثلاث الى أربع شهور.



- ابتعد عن الحلوى الصلبة أو فتح العلب باستخدام أسنانك، لأن ذلك يمكن أن يسبب الألم لأسنانك.



- احرص على تناول الأغذية الصحية والغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لتقوية الأسنان مثل الكالسيوم والفسفور.



- ابتعد عن الحلويات والسكريات البسيطة وكل ما قد يلصق بالأسنان.