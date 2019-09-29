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تفاصيل مهرجان "تراثنا" للحرف اليدوية 2019

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:04 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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تشتهر مصر بحرفها اليدوية، وفنانيها الذين يقدمون تراثها عبر منتجات مصرية، تستمد مفرداتها الزخرفية من الحضارات والفنون الفرعونية والقبطية والإسلامية، ولهذا يُقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرض تراثنا للحرف اليدوية، الشهر المقبل.

ونستعرض فى السطور التالية، تفاصيل معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية.

يُنظم جهاز تنمية المشروعات، معرض "تراثنا"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشارك بالمعرض أكثر من 500 عارض وعارضة من جميع محافظات مصر على مساحة 10 آلاف متر.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في بيان، إن المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد وتنفيذا لمبادراته لتشغيل الشباب والمرأة وإيجاد فرص عمل ملائمة لهم.

ويهدف معرض تراثنا إلى إعادة إحياء الحرف اليدوية القديمة وطرحها في الأسواق كسابق عهدها، حيث يضم المعرض تشكيلة متنوعة من المنتجات منها "كليم يدوى – تللى – مفروشات اخميم – اكسسوار حريمى – منتجات نحاسية – منتجات زجاجية – تطريز على القماش – منتجات حجازة -تابلوهات – خيامية – صدف – وحدات إضاءة – سجاد يدوى – خزف – مفروشات – جلود – صوانى وتحف خشبية – منتجات سيناء – خوص-أنتيكات".

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