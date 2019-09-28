طلاب طنطا يشيدون بالمتحف: "فاق التوقعات"

شهدت محافظة الغربية، منذ أيام قليلة، "متحف طنطا"، بعد مرور 19 عامًا على إغلاقه والذي شهد إقبالًا كثيفًا من قبل طلاب جامعة طنطا.



يقول مصطفى عبد العزيز طالب بكلية الحقوق، إنه أصيب بالدهشة من كمية الآثار المتواجدة بالمتحف، وهو يرى ضرورة زيادة مساحة المعرض حتى يلتفت إليه جميع أبناء المحافظة بهدف معرفة تاريخهم.



وذكر حسن عبد العظيم طالب بكلية العلوم، أنه حزين على طول مدة إغلاق المتحف والتي تخطت الـ19 عامًا بهدف الصيانة، مشيرًا إلى أن جميع الطلاب الذين تخرجوا أثناء إغلاقه كان من الأفضل أن يطلعون على تاريخ المحافظة التي يعيشون فيها.



وطالب حسن، بضرورة إخطار مدارس المحافظة بأهمية تخصيص ولو يوم واحد شهريًا لإحضار الطلاب لمعرفة تاريخ بلادهم حتى يزيد لديهم الانتماء لوطنهم ومعرفتهم عظمته أكثر فأكثر.



وأكد إبراهيم جعفر طالب بكلية أصول دين، أن الدخول للطلبة مجاني وهذا الأمر شجع على زيارتهم لمشاهدة آثار المحافظة.



كما طالب بأهمية عمل دعوات لأبناء المحافظة بافتتاح المتحف مجددًا حتي يزيد الثقافة والإنتماء لدى المواطنين.