حسين الشحات: رباعية الأهلي أمام "كانو" ستعطينا دفعة كبيرة

أكد قال الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق حقق فوزًُا معنويا كبيرُا ومهما على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في لقاء العودة، وواصل انتصاراته في الموسم الجديد للمباراة الرابعة على التوالي، وتقدم خطوة في اتجاه استعادة اللقب الإفريقي.



وأضاف الشحات - في تصريح عقب اللقاء - أن الفوز بهدفين مقابل لا شيء أمام بطل غينيا الاستوائية في لقاء الذهاب بـ"مالابو" منح اللاعبين والجهاز الفني أريحية كبيرة في لقاء العودة، وهو ما انعكس على اللاعبين خلال مجريات المباراة من هدوء وثقة.



وأشار إلى أن الأهلي قدم مباراة جيدة، ونجح في الفوز بأربعة أهداف، وحسم التأهل لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تعد هدفًا أساسيًا للجميع داخل النادي والجماهير في كل مكان.