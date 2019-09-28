ريال مدريد في الصدارة بعد تعادله خارج الديار مع أتليتيكو

فرض ريال مدريد التعادل السلبي على مستضيفه وجاره أتليتيكو مدريد في مباراة قمة صعبة ليحتفظ بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت ويواصل تعافيه بعد بداية مخيبة للموسم.

وكان كريم بنزيمة قريبا من هز الشباك في ملعب واندا ميتروبوليتانو لكن حارس أتليتيكو يان أوبلاك تصدى لضربة رأس من المهاجم الفرنسي.

وأرسل جواو فيلكس مهاجم أتليتيكو تسديدتين بعيدتين عن المرمى في الشوط الأول بينما ذهبت تسديدة جاريث بيل في الشوط الثاني بعيدا عن المرمى في مباراة شهدت القليل من الفرص.

ويتصدر ريال مدريد المسابقة برصيد 15 نقطة من سبع مباريات بينما ظل أتليتيكو في المركز الثالث متأخرا بفارق نقطة واحدة.