الأحد 29 سبتمبر 2019 الموافق 30 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

أياكس يفوز على جرونينجين في الدوري الهولندي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:17 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
فاز فريق أياكس على ضيفه جرونينجين 2 صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الهولندي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز هيرينفين على فينلو 3 صفر وتعادل فورتانا سيتارد مع سبارتا روتردام سلبيًا.

وسجل هدفي أياكس ليساندرو مارتينيز وكلاس يان هونتلار في الدقيقتين 76 و79.

وشهدت المباراة طرد دجانجو فراميردام لاعب جرونينجين في الدقيقة.73

ورفع أياكس رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد جرونينجين عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز هيرينفين على فينلو 3 صفر، وسجل أهداف هيرينفين شيديرا إجوكي (هدفين) في الدقيقتين الثامنة و13 وينز أودجارد في الدقيقة 87، ورفع هيرينفين رصيده إلى عشر نقاط في المركز العاشر، وتوقف رصيد فينلو عند تسع نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت فورتانا سيتارد مع ضيفه سبارتا روتردام، وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وشهدت المباراة طرد عادل أوصار لاعب سبارتا روتردام في الدقيقة.82 ورفع فورتانا سيتارد رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير، كما رفع سبارتا روتردام رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

رد قوي من «الاستعلامات» على «العفو الدولية»: تقاريرها مغرضة

منذ أقل من ساعتين

اهداف مباراة al ahly vs cano sport في دوري ابطال افريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

حصريًا.. فيلم "الممر" على منصة "watch it" (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

ليفربول «يدهس الجميع».. ترتيب الدورى الإنجليزى حتى الآن

ads

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

الأكثر قراءة

تسريب صوتي.. أردوغان ونجله يشتريان شقة بـ25 مليون دولار

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

القبض على 5 متهمين جدد فى واقعة "الطفلة جنة" بينهم والدتها

محمد الباز يكشف مخطط قطر لنشر الفوضى في مصر

أيام زمان

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

الصحة

التفاؤل يحمى من الإصابة بأمراض القلب

بدانة الطفل تضاعف خطر الإصابة بالسكري

إصابة الرجل بالشلل الرعاش ضعف إصابة المرأة

اليابان تستورد فيروسات مميتة لتعزيز الإجراءات الوقائية

الرئيس نيوز

مصرع 3 أطفال أشقاء غرقا في ترعة "الفاروقية" بسوهاج

المستشار حمادة الصاوي يعتمد الحركة الداخلية لأعضاء النيابة العامة

الأهلي يسحق "كانو سبورت" بطل غينيا الإستوائية برباعية نظيفة

قناة مصرية تحاور المعارض الأول في تركيا.. كولن: أردوغان فاسد وليس لديه مؤهل جامعي

منوعات

عرض أزياء ساحر يتوج احتفال مجموعة لوريال الفرنسية بتمكين المرأة

عادات للحماية من الإصابة بأمراض القلب.. احرص عليها

إندونيسيا تحيي الذكرى الأولى لـ"تسونامي بالو"

"فيسبوك" و"واتساب" يكشفان سرية الرسائل الشخصية للشرطة

كشكول

عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط يطمئن على سير العملية التعليمية

التعليم: تحويل 27 مدرسة فنية لـ"عسكرية"

تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة في دمياط

4 مدارس بأسوان تطبق نظام "الجدارات"

إسلام سياسي

تفاصيل مقتل أبوالفرج اليمني أبرز القيادات المصرية بتنظيم "القاعدة"

محكمة فرنسية تحظر إطلاق اسم "جهاد" على المواليد

انفجار عبوة ناسفة لطالبان أمام مركز للاقتراع بأفغانستان

بدء الانتخابات في أفغانستان لاختيار رئيس جديد وسط تشديدات أمنية


زيت وسكر

ما هي أسباب الإصابة بـ”الصرع”؟

محافظة بني سويف تواصل إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

تحرير 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية

التحقيق في مخالفات مستشفى الحسينية بالشرقية

مقالات الرأي
ماجد حبته
كسبنا معركة فى حرب مستمرة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإرهاب يترنح
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
المزيد

الثقافة

مركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون يبدأ دورة "ETAS"

ورش فنية متنوعة ومعرض كتب في ثقافة القليوبية

ثقافة المنيا تكتشف مواهب أبناء قرية ماقوسة

معرض كتب لموسوعة مصر الحديثة بثقافة القليوبية

صفحتنا ع الفيس بوك