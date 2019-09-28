أياكس يفوز على جرونينجين في الدوري الهولندي

فاز فريق أياكس على ضيفه جرونينجين 2 صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الهولندي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز هيرينفين على فينلو 3 صفر وتعادل فورتانا سيتارد مع سبارتا روتردام سلبيًا.



وسجل هدفي أياكس ليساندرو مارتينيز وكلاس يان هونتلار في الدقيقتين 76 و79.



وشهدت المباراة طرد دجانجو فراميردام لاعب جرونينجين في الدقيقة.73



ورفع أياكس رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد جرونينجين عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.



وفي المباراة الثانية، فاز هيرينفين على فينلو 3 صفر، وسجل أهداف هيرينفين شيديرا إجوكي (هدفين) في الدقيقتين الثامنة و13 وينز أودجارد في الدقيقة 87، ورفع هيرينفين رصيده إلى عشر نقاط في المركز العاشر، وتوقف رصيد فينلو عند تسع نقاط في المركز الثاني عشر.



وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت فورتانا سيتارد مع ضيفه سبارتا روتردام، وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.



وشهدت المباراة طرد عادل أوصار لاعب سبارتا روتردام في الدقيقة.82 ورفع فورتانا سيتارد رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير، كما رفع سبارتا روتردام رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس.