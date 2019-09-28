محمد الباز: التحريض على التظاهر بدون ضوابط "جريمة"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن التحريض على التظاهر دون الالتزام بالضوابط، ونشر أخبار كاذبة، من شأنها التأثير على استقرار البلد، هي أمور مجرمة بالقانون.



وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "منْ يُرد التظاهر يطلب تصريحًا، ولما يتقدم ومياخدوش يبقى فيه كلام تاني، لكن هؤلاء لا يريدون التظاهر، يريدون ثورة، وقلب نظام الحكم".

