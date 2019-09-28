مدير الكرة بالأهلي: تركيزنا على مواجهة الإنتاج الحربي

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، أن فريقه حقق فوز مهما ومستحقا أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

وفاز الأهلي على كانو سبور 4 - صفر اليوم السبت في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا ليصعد لدور المجموعات فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6 - صفر.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عقب اللقاء إن دخول أليو ديانج أجواء المباريات مع الفريق وتسجيله هدفا في أول مشاركة له بشكل أساسي يعد أمرا إيجابيا للغاية، ويدعم اللاعب معنويا وفنيا في بداية مشواره مع الأهلي لاسيما أنه خامة مميزة.

وأضاف مدير الكرة: "مباراة اليوم أمام بطل غينيا الاستوائية مثل أي مباراة بها إيجابيات نسعى لتكرارها وسلبيات نهدف للعمل على تلاشيها خلال الفترة المقبلة من خلال العمل والتطور".

وأوضح أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا ملف البطولة الإفريقية بعد التأهل لدور المجموعات، خاصة أن الأهلي أمامه مواجهة قوية أمام الإنتاج الحربي في بطولة الدوري، حيث يصب الجهاز الفني كامل تركيزه حاليا على تلك المباراة.

ويلتقي الأهلي مع الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.