التعادل السلبي يحسم ديربي مدريد بين الريال وأتليتكو في الدوري الإسباني

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، التي استضافها ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الروخيبلانكوس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الاسباني.



وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 15 في صدارة ترتيب الليجا، ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث.