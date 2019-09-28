فايلر: الأهلي يستحق الفوز على كانو سبورت ذهابا وإيابا

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه استحق الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية ذهابا وإيابا، معربا عن سعادته بعدم تلقي الأهلي أهداف في المباراتين.



وقال فايلر - في تصريحاته عقب لقاء الأهلي وكانو سبورت مساء اليوم السبت - إنه سعيد بتطور مستوى اللاعبين داخل الفريق دفاعيا وهجوميا، مشيرا إلى أنه يسعى لتجهيز كل اللاعبين والعمل على تصحيح بعض الأخطاء التي تظهر في المباريات.



وأكد أنه من الصعب الاعتماد فقط على 13 أو 14 لاعبا في ضوء المباريات المتعددة التي يخوضها الأهلي خلال الفترة المقبلة في مختلف البطولات؛ لذلك يسعى لرؤية كل اللاعبين بشكل عملي في الملعب، موضحا أنه ليس من المنطقي أن يقول أن هناك لاعبين مفضلين لديه؛ لأنه يعمل مع فريق كامل، مشيرا إلى أن أليو ديانج لاعب مميز شأنه شأن جميع اللاعبين بالفريق.



واختتم مدرب الأهلي تصريحاته مؤكدا أن جميع المباريات المقبلة ستكون قوية، وأن فريقه سيستعد لها بشكل جيد والجميع داخل النادي يتطلع لتحقيق الفوز بشكل مستمر.