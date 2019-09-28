عرض أزياء ساحر يتوج احتفال مجموعة لوريال الفرنسية بتمكين المرأة

أقامت مجموعة مستحضرات التجميل الفرنسية لوريال اليوم السبت عرضها السنوي للأزياء بمشاركة نجمات الفنون والموضة اللاتي شاركن تجسيدا لتمكين المرأة على هامش أسبوع الموضة في باريس.

وشاركت في هذا العرض نجمات التمثيل والغناء وعروض الأزياء ومنهن البريطانية ناعومي كامبل.

وظهرت على ممشى عرض الأزياء الدائري لأول مرة الممثلة آمبر هيرد ومغنية البوب كاميلا كابيلو إلى جانب سفيرة لوريال منذ وقت طويل إيفا لونجوريا والممثلة آندي ماكدويل والعارضة دوتزين كرويس وعضو فريق سبايس جيرلز السابقة جيري هورنر.

واختتمت هيلين ميرين هذا العرض الساحر بدخولها على الممشى مرحة وهي حافية القدمين وتزين وجهها ابتسامة عريضة.

وتعاونت لوريال، الراعي الرسمي لأسبوع الموضة، مع دور أزياء كبرى لتصميم الأزياء التي ارتدتها النجمات خلال العرض ومنها بالمان وإيلي صعب وكارل لاجيرفيلد وجيامباتيستا فالي.

وهدفت أكبر مجموعة لمستحضرات التجميل في العالم، والتي تدعم علامات مثل مايبيلين وأرماني، للترويج لتمكين المرأة والتنوع خلال النسخة الثالثة من عرضها السنوي للأزياء.

وقالت لونجوريا "عظيم أن تعمل مع علامة تجارية تفهم المرأة. تقدير الذات مهم للغاية وهو أبعد من (مجرد) أحمر شفاه أو لون شعر".

وأضافت "لدينا تنوع كبير على الممشى.. من كوريا والبرازيل والهند وأنا من المكسيك. مفهوم الجمال مختلف من مكان إلى آخر حول العالم ومن الرائع جدا أن تجمع منصة واحدة كل هذا التنوع".

ويستمر أسبوع الموضة في باريس حتى الأول من أكتوبر.