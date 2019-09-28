مركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون يبدأ دورة "ETAS"

بدأ مركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون، اليوم السبت، دورات الـ (ETAS) المعادل للـTOEFL المطلوبة للتسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه في الأكاديمية على أن تكون مدة الدورة 6 أسابيع، تكون رسوم الدورة شاملة المادة العلمية ورسوم دخول الامتحان.



يأتي هذا القرار خطوة لإعادة المركز لكامل نشاطه السابق، والذي كان عظيم التأثير في الحياة الثقافية، والإطلاع على آخر المستحدثات والبحوث في مجالات الفنون، وبعدة لغات تغطي كافة اللغات الحية في العالم.