بالصور..نائب وزير الإسكان يتفقد منشآت جامعة أسيوط

أشاد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية بالتطور الكبير الذي تشهده منشأت جامعة أسوان في مدينة أسوان الجديدة، والتي تضم 6 كليات حتي الآن.



جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التي قام بها المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمقر جامعة أسوان وكان في استقبالهما الدكتور احمد غلاب رئيس الجامعة والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



ومن ناحيته قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، أن المقر الجديد للجامعة بمدينة أسوان الجديدة يقع علي مساحة 98 فدان، ويعتبر قاطرة التنمية في هذه المدينة الواعدة وأدي إلي زيادة حركة التطوير والتعمير خلال العامين الماضيين.



وأوضح، غلاب أن شملت جولة المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان والوفد المرافق له، تفقد المباني والمدرجات الحديثة في الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، واستمعوا إلى شرح الخطة المستقبلية، التي ستنفذها الجامعة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل التعاون الكبير بين وزارة الاسكان وجامعة أسوان.