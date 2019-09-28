فتح الله كولن يفجر مفاجأة عن أصول أردوغان ومؤهله الدراسي

فجر رجل الدين والمعارض التركي البارز فتح الله كولن، مفاجأة عن أصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا إن المسيطرين على مقاليد الحكم في تركيا اليوم ليسوا من أبناء الأناضول الحقيقيين، بل قدموا من الشمال، لهذا غابت عنهم قيم شعب الأناضول الأصيلة.



وأضاف "كولن"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن هؤلاء المسيطرين على مقاليد الحكم يتظاهرون بأنهم يحترمون قيم هذا الشعب ومبادئه الثقافية والتراثية والدينية والأخلاقية، لكنهم يهدمونها ويستخدمون الشعارات الدينية البراقة لضمان بقائهم في السلطة فقط.



وأوضح أن أردوغان جاء إليه يستشيره عندما بدأ في إطلاق مشروعه السياسي، وكان خريج ثانوية الأئمة والخطباء، وليس له أي مؤهل جامعي.