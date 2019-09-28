الرجاء البيضاوي يتعادل مع النصر الليبي ويصعد لدور المجموعات بدوري الأبطال

تأهل فريق الرجاء البيضاوي المغربي لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، رغم تعادله 1 1 مع ضيفه النصر الليبي اليوم السبت في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.



واستفاد الفريق المغربي من فوزه 3 1 في لقاء الذهاب خارج ملعبه قبل أسبوعين، ليواصل مشواره في البطولة التي توج بها أعوام 1989 و1997 و1999، عقب فوزه 4 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.



بادر الرجاء بالتسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة عن طريق لاعبه محسن متولي، فيما أحرز نوجانجا هدف التعادل للنصر في الدقيقة.23



وبات الرجاء الفريق العربي الثالث الذي يصعد لمرحلة المجموعات في البطولة، بعد فريقي الترجي التونسي، حامل اللقب في النسختين الماضيتين، والأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة برصيد ثمانية ألقاب.