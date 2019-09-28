حسام حسن: الأخطاء الدفاعية سبب التعادل مع المقاولون بالدوري المصري

أكد حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن فريقه كان يهدف للفوز على المقاولون العرب، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بالدوري المصري الممتاز لكنها انتهت بالتعادل.22



وقال حسام حسن في تصريحات صحفية عقب المباراة إن فريقه كان قريبا من الفوز علي المقاولون قبل أن ينجح المنافس في خطف هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.



وأضاف أن الأخطاء الدفاعية هي السبب الرئيسي في تحقيق التعادل مع المقاولون.



وأوضح: "سيطرنا على مجريات المباراة بالتحديد في الشوط الثاني، ولكن بعد إحراز حسام حسن، الهدف الثاني، تراجعنا للخلف بدون مبرر، ولكن هذه طبيعة اللاعب المصري".



وتابع: "لست راضيا عن الأداء بنسبة كبيرة، لكن هناك بعض اللاعبين قدموا أداءً متميزًا طوال اللقاء".