موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة له

يلتقي فريقا الزمالك وجينيراسيون فوت، غدًا الأحد 29 سبتمبر، في إطار مباريات الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2019-2010.



وتقام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت على استاد برج العرب في تمام الساعة 8 مساءً، وينقل المباراة على قناة ON Sport 1.



ويقود المباراة تحكيميًا كلًا من، محمدو كيتا للساحة، ويعاونه بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي، قدري صالح كاني.