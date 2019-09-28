مصر تحصد ذهبية البطولة العربية الثامنة لكرة السرعة

اختتمت منذ قليل، فعاليات البطولة العربية الثامنة لكرة السرعة، للماشئين والكبار، والتي أُقيمت على ملاعب نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 25 حتى اليوم 28 من سبتمبر الجاري.



وشاركت في البطولة العربية للسرعة ٨ منتخبات هي "الجزائر- ليبيا- السودان- الأردن- لبنان- اليمن- جزر القمر- إضافة إلى مصر"، مع وجود وفد إماراتي للمشاركة في الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة السرعة.



وحصلت مصر على ذهبيات جميع المنافسات التي أُقيمت في هذة البطولة، وجاءت السودان في المركز الثاني، واحتلت الجزائر المركز الثالث، في حين جاءت ليبيا في المركز الرابع، من منافسات بطولة الكبار، بينما حصلت مصر علي ذهبية الناشئين أيضًا، وحلت الجزائر في المركز الثاني، وخطفت اليمن المركز الثالث.



وشهد حفل افتتاح البطولة عرضًا لفرق الطلائع بوزارة الشباب والرياضة، نال استحسان الجميع وثناء الحضور من ضيوف مصر، الذين وجهوا جزيل شكرهم للاتحاد المصري والعربي للعبة.



من جانبه وجه المستشار عمرو حسين رئيس، الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، جزيل شكره للمنتخبات الـ٨ والوفد الـ٩ على المشاركة، مؤكدًا أن المنتخب الأول بقيادة المدير الفني علي جمعة، يستعد حاليًا للمشاركة في بطولة العالم القادمة بفرنسا ليدافع عن لقبه للمرة الـ ٣٠ في تاريخه.