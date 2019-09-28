"الري": مراجعة القيمة المفروضة على المباني المقامة على منافع النيل

استجاب المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إلى طلب الإعلامي أحمد موسى بمراجعة القيمة المفروضة على المباني المقامة على منافع النيل والمصارف المائية.



وأضاف محمد السباعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قرار منافع النيل مقابل انتفاع السكن والمباني وانتفاع الأراضي الزراعية، وسيتم مراجعة قرار منافع النيل الخاص بقيمة الضرائب المفروضة على المباني المقامة على منافع النيل.



وأوضح أن وزارة الري لم تفرض جباية على المواطنين وسيتم مراجعة القرار والقيمة التي يدفعها المواطن.



وتابع "السباعي": "الهدف من القرار هو الحفاظ على أصول الدولة وتعظيم العائد منها، لافتًا إلى أن هذه القرارات تراعي حالة النشاط ونساعد من له رغبة في الترخيص على تقنين الأوضاع، ونحن نحافظ على المال العام وحق الدولة".

