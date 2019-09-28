معرض كتب لموسوعة مصر الحديثة بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية، حيث نفذ بيت ثقافة سنديون وبيت ثقافة القلج ورشة رسم للأطفال، أعقبها مسابقة لإختيار أجمل رسمة، بجانب ورشة رسم على الوجه للأطفال الحضور بسنديون، كما أقام بيت ثقافة شبرا شهاب معرض كتب لموسوعة مصر الحديثة وتتضمن مجموعة متنوعة من المجالات مثل الزراعة والاقتصاد والآثار والإعلام.



عقد بقصر ثقافة كفر شكر حوار مفتوح مع مجموعة من طلاب المدارس تناول الحديث عن مصادر الخبر الصحيح والتأكد من صحة الخبر قبل تداوله، بينما اختتم بمكتبة أجهور الكبرى فاعليات ورشة عمل أشكال فنية باستخدام الجبس، يُذكر أن الورشة استمرت لمدة خمسة أيام متتالية، بينما أقام قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة عمل أشكال مختلفة بالمكرونة بنادي الطفل.



أقامت مكتبة أكياد دجوى مسابقة في المعلومات العامة للأطفال تضمنت مجموعة من الأسئلة في مجالات مختلفة بهدف فتح أفاق جديدة للمعرفة والاطلاع، بينما قدّم قصر ثقافة بهتيم عرض لفريق كورال أطفال بهتيم تضمن باقة من الأغانى منها "الحلوة دي، أحلى بلاد الدنيا بلادي ونصرة قوية".



عقد بنادي الأدب التابع لبيت ثقافة شبين القناطر أمسية شعرية ومداخلات نقدية بمقر المكتبة الفرعية بطحانوب، أدارها الشاعر مجدي مصطفى صالح، استهلت بقصائد للشاعر عماد الدين عبد المطلب منها "أعتزلت العشق، ولأنها غابت" كما ألقى الشاعر صابر قدح قصيتدتان "قضية خطيرة، أحببتك ياوطني" ثم قصيدة "شهادة حب في الله" للشاعر أحمد نصر واختُمت الأمسية بقصيدة "ابن مصر" للشاعر سيد أبو صبره.



أقامت مكتبة باسوس ورشة لمجموعة من طلاب المدارس لتنفيذ مجلة ثقافية ذات موضوعات حرة، حيث قام كل طالب بكتابة فكرته ثم صياغتها بشكل مناسب مع مشرف النشاط، كما ناقش نادي تكنولوجيا المعلومات بمكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، الاستخدام الأمثل للإنترنت في كافة المجالات وكيفية البحث عن المعلومات المطلوبة.