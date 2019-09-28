إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة الدولي بإشراف عصام فرج، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفه لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.



ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة بجمرك صادر مصر للطيران، اشتبه فى مشمول البيان الجمركي رقم 17254 لسنة 2019 بإسم شركة ا. للتصدير وهو عبارة عن 9 طرود مصدرة إلى نيجيريا.



وبفتح الطرود تبين وجود 161 علبة أدوية بشرية عبارة عن قطرة كوسبوت وفيتامكس وبروفين وارثرو فاست وكوتارج ودياميكرون مخبأة داخل ثلاجة ميني بار ضمن الطرود المصدرة.



وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.