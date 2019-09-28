سقوط لص مواتير المياه في حدائق حلوان

تمكن عدد من أهالي منطقة المعصرة، من ضبط لص حال قيامه بسرقة مواتير مياه الشرب، داخل أحد العقارات بمنطقة حدائق حلوان، التابعة بدائرة القسم، وتم تسلميه للشرطة.



تلقى العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من الأهالي، مفاده الإمساك بشاب، حال قيامه بسرقة مواتير مياه، داخل أحد العقارات، بمنطقة حدائق حلوان، وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتبين أنه شاب في العقد الثاني من العمر، وضبط بحوزته موتور مياه، خاص بعمارة سكنية، وتم اقتياد المتهم لديوان القسم. وجارية مناقشته عما قد ارتكبه من وقائع أخرى مماثلة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.