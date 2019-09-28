الأمير هاري يزور مستشفى ولادة في أنجولا

زار الأمير البريطاني هاري في سادس أيام جولته الإفريقية اليوم العاصمة الأنجولية لواندا، حيث التقى بالرئيس الأنجولي جواو لورينسو وزوجته أنا دياس لورينسو.



ويزور الأمير بصحبة مضيفيه في وقت لاحق مستشفى للولادة هناك حيث تدعمها السيدة الأولى في أنجولا ببرنامج وقاية للنساء المقبلات على الولادة من انتقال مرض الإيدز منهن إلى مواليدهم.



وبرغم انخفاض معدلات العدوى بالمرض إلا أن مرض الإيدز ينتقل بكثرة نسبيا في أنجولا من الأمهات إلى أطفالهن، كما جاء في بيان صحفي أصدره القصر الملكي.



ويتوجه الأمير هاري بعد ذلك إلى مالاوي.



يقوم هاري 35 عاما وزوجته ميجان 48 عاما منذ يوم الاثنين الماضي بصحبة ولدهما آرتشي بزيارة لمدة عشرة ايام إلى أفريقيا بدأت بمدينة الكاب عاصمة جنوب أفريقيا.



وكان هاري توجه جوا بعد بدء الزيارة في جنوب أفريقيا وحده إلى بوتسوانا وجاء إلى أنجولا في النهاية، بينما ظلت أسرته الصغيرة في جنوب أفريقيا.

وبعد زيارته إلى مالاوي يتوجه هاري يوم الاثنين المقبل إلى جوهانسبرج عائدا إلى زوجته وولده.